La secretaria general de UPCN Chaco, Perla Portal, considera que se ha perdido mucho el poder adquisitivo del trabajador y esto golpea mucho. En declaraciones a Chaco OnLine sostiene que el salario en la provincia está muy por debajo hoy el índice inflacionario que maneja hoy la Argentina.

Con una movilización convocada por la CGT chaqueña, dirigentes y militantes sindicales se manifiestan desde frente al club Villa Alvear a la parroquia del barrio San Can Cayetano. En medio de personas que se acercan a expresar sus necesidades ante la acuciante pobreza y falta de trabajo, los gremialistas llegan hasta la capilla que alberga al santo patrono del Pan y el Trabajo.

Los dirigentes cegetistas llevan las preocupaciones por la situación socioeconómica que afecta a la provincia y el país y pega de lleno en las economías de los trabajadores. Es en este ámbito que Chaco OnLine aborda a Perla Portal, secretaria general de la Unión del Personal Civil de la Nación Chaco, y obtiene detalles de la presencia de sindicalistas en una de las expresiones de fe más sensibles de nuestra población.

La dirigente estatal destaca la importancia de la fecha. “Es una fecha muy importante, primero agradecer a la congregación que nos brinda la posibilidad a las organizaciones sindicales de poder compartir y estar hoy acá con esta misa, peregrinación que lo vamos hacer esta tarde que es muy importante y que nos toca de cerca a los sindicatos porque somos hoy lo que representamos a los trabajadores, a los que tienen trabajo y la situación es muy complicada en nuestro país y provincia y tenemos que estar en esta fecha y en todas las fechas. Yo creo que hoy más que nunca hay que pedir que Dios ilumine tanto a las organizaciones como a los gobernantes ayude salir adelante”.

Ante una consulta de este portal de noticias acerca de la situación salarial y de cómo se ubica el trabajador chaqueño, Portal reconoce que “se ha perdido mucho el poder adquisitivo en la provincia, a nivel país también y obviamente que golpea, hoy estábamos hablando que hoy el trabajador tiene que tener entre dos o tres trabajos”.

Sabe asimismo que este panorama “hoy se ve en los barrios y en las iglesias, la gente no tiene para comer y eso duele, tenemos que hacernos cargo y estar”. También considera que el rol de las organizaciones sindicales es “defender el trabajo y solicitar que se registren más por un salario digno porque hoy la gente no llega a fin de mes y no llega a pagar a sus impuestos y la parte de los jubilados es preocupante que dejan de comprar sus medicamentos para comer”.

En relación a las negociaciones con las autoridades provinciales, la secretaria general de la UPCN en Chaco detalla que “solicitamos al gobernador Leandro Zdero que haga la apertura del Convenio Colectivo de Trabajo para que nos reúna a todas las partes a conversar no solo de salario sino todo lo que tenga que ver con el trabajador. Hemos solicitado millones de reuniones con él, los aumentos lo están haciendo de manera unilateral, no están llamando a todos los sectores, hacen evaluaciones ellos y la verdad que el salario en la provincia está muy por debajo hoy el índice inflacionario que maneja hoy la Argentina”.

Mónica Carolina Báez