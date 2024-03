Fesich Sitech Castelli adhiere al paro nacional docente y convoca a huelga para el martes 5

La Comisión Directiva de Fesich Sitech Castelli decide adherirse al paro nacional docente convocado por UDA, AMET, SADOP y CEA de 24 horas para el lunes 4 y además convocan a una huelga para el martes 5 de marzo, ambas medidas sin asistencia a los lugares de trabajo en todos los niveles y modalidades de la provincia del Chaco.

En este sentido, el secretario general Damián Kuris dice que “las medidas son consecuencias de la falta de sensibilidad y empatía hacia los trabajadores docentes, quienes no pueden superar los umbrales de indigencia y pobreza al que le sumergen desde los Gobiernos nacional y provincial”.

“La medida del lunes 4 obedece a la quita arbitraria del incentivo docente, la conectividad y por la falta de paritarias docentes y urgente recomposición salarial”.

Kuris acota con respecto a la huelga del 5 de marzo, sin asistencia a los lugares de trabajo, el gremialista indica que “esta medida obedece a un conflicto de derecho por incumplimientos jurídicos imputables al Estado provincial como empleador, y por lo tanto rige el derecho de no descuento del día de huelga por no convocar a la mesa de Políticas Salariales y Condiciones de Trabajo establecida en el artículo 47 de la Ley 647 E; ante la suspensión de la institucionalización Leyes N° 3.895 y 3.896 Leyes de Estabilidad Laboral de Maestros Especiales de Nivel Primario, Profesores de Nivel Secundario y Terciario; urgente convocatoria de los Concursos Reprogramados de Nivel Inicial, Primario y Bibliotecas (ya que no existe impedimento judicial para la convocatoria, la adjudicación y toma de posesión)”.

“Señor gobernador Leandro Zdero, su actitud hacia los trabajadores de la educación provoca este tipo de medida no deseada. Finalmente el secretario general de Fesich Sitech Castelli, Damián Kuris subraya: “Señor Gobernador Leandro Zdero su actitud hacia los trabajadores de la educación provoca este tipo de medida no deseada, pero es el único instrumento Constitucional, que como trabajadores tenemos para que sean respetados nuestros derechos adquiridos. Por lo que bajo estas condiciones laborales de maltrato y ausencia de diálogo se torna imposible construir un puente hacia un mejor futuro para nuestros niños, adolescentes y jóvenes”.