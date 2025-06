Jubilación docente de oficio: Sindicatos declaran estado de alerta permanente

En la mañana de este lunes los gremios docentes de la Provincia del Chaco, de manera unánime expresan formalmente su rechazo, a la pretendida “jubilación de oficio” para los trabajadores de la educación impulsada –mediante intimaciones a miles de docentes chaqueños desde el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, firmadas por la ministra Naidenoff, requiriéndoles que en un plazo de cinco días inicien sus trámites jubilatorios, o caso contrario, aplicaría la jubilación “de oficio” en el marco de un Decreto que no abarca al personal docente.

Las entidades sindicales han presentado el rechazo formal y fundado a tales intimaciones, a la ministra de Educación; al Gobernador de la Provincia –arquitecto Leandro Zdero, requiriéndosele una audiencia a la brevedad; como a la comisión de Educación de la Legislatura, a fin de que ”puedan conocer el impacto negativo, perjudicial y discriminatorio de las intimaciones del Ministerio de Educación de la Provincia, que en forma masiva, indiscriminada e ilegal intimara a miles de docentes de todo el Chaco, requiriéndoles que incien sus trámites jubilatorios en un plazo de cinco días, resultando una medida ministerial, arbitraria, ilegal e inconstitucional”.



“La jubilación de oficio se aplica hasta el presente en la Provincia del Chaco, excluyendo siempre al sector docente, teniendo en cuenta precisamente, la función específica y la especialización que requiere el ejercicio de la actividad para la formación integral del ser humano”, explican los sindicatos docentes.

“El desconocimiento fundamental puesto de manifiesto por la ministra, también es aplicable a la Ley 800-H y en particular al capítulo segundo ‘Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente’ que establece un haber mensual en la jubilación ordinaria del 82 % móvil y no del 100% como lo expresa la ‘administradora” del sistema, mientras que la jubilación por edad avanzada, el haber es del 70 % móvil’”, exponen.

Lamentan que “esta agresión gratuita al personal docente y a la sociedad chaqueña en su conjunto provenga de quien preside hoy el Ministerio de Educación de la Provincia del Chaco, preguntándonos a la vez, cuántos servicios docentes posee la señora Sofía Naidenoff –titular de la cartera educativa-, porque en su caso, estaría encuadrada en las mismas “motivaciones” que esgrime para con los docentes intimados; no sin recordar que la titular de la cartera educativa, ha sido funcionaria de Educación en la Provincia del Chaco, en la década de los ‘90… con la aplicación conformista de la Ley Federal de Educación del menemismo, que fue el origen de la destrucción y vaciamiento del sistema educativo argentino y chaqueño en particular, y que culmina con que un alumno de sexto grado –a su decir-, no sepa hoy leer y escribir…”, expresan las entidades sindicales.

Los gremios docentes, declaran el estado de alerta y movilización permanente, no solo para el sector docente en particular, sino para el conjunto de los estatales chaqueños, activos y jubilados, “en razón del gran interrogante que genera esta acción intempestiva de Educación, encendiendo todas las alarmas respecto de la situación del Insssep…. ¿Tiene que ver todo esto con la reforma previsional pretendida por Nación y que la rechazamos de plano como lo hemos hecho históricamente??? La intransferibilidad del organismo está establecida en la Constitución de nuestra Provincia –desde el año 2009 con la enmienda del artículo 75-, tras muchos años de luchas incansables de los estatales chaqueños, como el blindaje dentro de la misma de los derechos previsionales chaqueños… van a intentar una “armonización previsional” como en todos los gobiernos liberales?... y por ello estas intimaciones de la cartera educativa para “allanar” el camino?...”, se preguntan los gremios de la educación chaqueña.