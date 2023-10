Desde la Asociación de Profesionales Técnicos y Auxiliares de Salud Pública del Chaco (Aptasch) destacan la necesidad de “defender los derechos laborales, defender la salud pública y luchar por las respuestas que aún nos deben”, a la par que pidieron a la dirigencia política “el compromiso y la responsabilidad que el escenario actual demandan por el bien de la Argentina y del Chaco”.

Desde la entidad, indican en esa línea que “en el plano nacional, observamos como en los últimos días la discusión política se centró en arreglos o acuerdos partidarios, pero brilló por su ausencia, así como también ocurrió en la campaña previa a las elecciones generales, la discusión y el debate referido a la situación de la salud pública, sector donde vivimos una enorme crisis no solo en el Chaco sino en todo el país y no hay dirigentes políticos que se manifiesten al respecto con la seriedad que ese tema amerita”.

Puntualmente en la provincia del Chaco, Aptasch destaca la ausencia del Gobierno provincial desde finales de septiembre a la fecha, luego de realizarse las elecciones generales provinciales. Acerca de esto, manifiestan que “entendemos perfectamente el impacto que podría haber producido el resultado electoral del pasado 17 de septiembre, pero el Gobernador Capitanich y sus ministros tienen una responsabilidad hasta el 10 de diciembre y deben honrar ese compromiso asumido ante el pueblo del Chaco y ante los trabajadores que prestamos servicios públicos”. Acotan a ello que “si los y las trabajadoras de salud pública del Chaco habíamos sido olvidados durante toda la campaña electoral, desde la elección a hoy directamente no existimos para el gobierno”.

“Hay temas que requieren soluciones urgentes en el Chaco. La suspensión del proceso de pase a planta es un auténtico acto de injusticia hacia trabajadores que esperan por esta medida desde hace cinco, diez e incluso quince años y por ello deben garantizarse a ellos un proceso transparente pero al mismo tiempo, rápido y concreto”, apuntan.

En relación con la cuestión salarial, desde Aptasch indican que “ante la inflación que no cede, el gobierno chaqueño no puede cruzarse de brazos y hacer la plancha hasta diciembre cuando se haga el recambio. Por el contrario, debe asegurar en función de las responsabilidades institucionales que tiene, que el salario no pierda más poder de compra; y al gobierno entrante hay que exigirle lo mismo. Hoy los trabajadores de salud pública estamos abandonados y a la deriva”.

“El salario en salud pública está perdiendo cada vez más poder de compra”

Aptasch analiza la situación del salario en salud pública, tomando como caso testigo a un profesional de categoría 6. De este se desprende que el salario básico, acumulado al mes de septiembre incluido, tuvo una suba del 75,6%, mientras que la inflación acumulada en el país para ese mismo período es del 103,2%. Por ende, señalan que “el salario básico, que es el principal componente, por ser el que tracciona los demás ítems salariales que compone el sueldo final de un trabajador, está casi 30 puntos por debajo del alza de precios, lo que grafica de manera contundente el enorme deterioro del salario que sufrimos”.

Al respecto, muestran preocupación por el avance de la inflación y la escasa respuesta por parte del gobierno. Detallan al respecto que “el único aumento previsto hasta fin de año es del 12% en diciembre, lo que llevaría el salario básico a un incremento acumulado del 96,7%, pero las estimaciones de inflación para ese mes llegan a casi 150%. Necesitamos de manera urgente que el gobierno aplique mejoras salariales para no seguir profundizando la situación”.