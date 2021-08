Kuris: "Este gobierno es una kakistocracia, un gobierno de incompetentes, que autoriza el autoritarismo"

Docentes expresan malestar por las agresiones que sufrieran cuando manifestaban en Quitilipi, en contra de las políticas implementadas por el gobierno provincial,

Damián Kuris, secretario general de FESICh, manifiesta repudio al atropello contra los trabajadores de educación. Agradece el respaldo de los sindicatos que convocaran a paro.

“Agradecer a los gremios que decretaron medidas de fuerza, a Federación SITECh, a ADOCh, nosotros hemos decretado medidas de fuerza en repudio a la represión, el colega de Pablo Pelozo, de SIDOCh y a los colegas que han sido perseguidos por esta patota”.

El referente de FESICh atribuye al gobierno provincial de impotencia de ser “un gobierno de incompetentes”. “El gobierno de Jorge Milton Capitanich es un gobierno de kakistocracia, kaki en griego significa lo peor del poder, la kakistocracia es de ineptos, es un gobierno que autoriza el autoritarismo, eso es lo que se pretende aplicar aquí en el Chaco”.

Avanza en responsabilizar a los integrantes de la lista del oficialismo. “Cuando veo a la candidata del Frente de Todos en el acto de los 70º aniversario de la provincialización del Chaco, hablar del diálogo. Dijo el gobernador que quiere una provincia más equitativa, y al otro día mandó la patota del club Sarmiento, y no nos sorprende que a los que le pegaron a Pablo les paguen el sueldo, el Ministerio de Educación. Este gobierno corrupto, este gobierno de ineptos, esta es la kakistocracia o le podemos decir la kokistocracia. Este gobierno en cuatro meses se robó más de 127 millones de pesos, descontando a los docentes”.

Apunta también el secretario general de FESICh SITECh Castelli implicancias para otros que acompañan al gobernador. “Voy a hacer una mención al intendente Chiquito Lovey, otro que se arrastra al poder de turno, siendo de El Palmar, siendo empleado de Salud, y Salud están sufriendo los precarizados están sufriendo toda la situación que viven, porque no solo los docentes estamos sufriendo, la persecución es hacia los sectores de educación, hacia seguridad, hacia producción y hacia salud, y no vi ningún repudio del intendente. En muchas otras oportunidades, intendentes peronistas inclusive salían a repudiar. No vamos a olvidar que quien encabeza la lista de diputados nacionales nos reprimió acá en Guayabí, este es un gobierno represor, no nos llama la atención el hecho que ocurrió, ya nos reprimió en 2.013, nos mandaron a encarcelar, no olvidemos fue el gobierno de Jorge Capitanich. Y la represión de los docentes de Quitilipi y muchos de otros puntos de la provincia fue comandada por Juan Manuel Pedrini. Y tampoco tenemos que olvidar que Juan Manuel Pedrini decía que el mejor gobernador que tuvo la provincia del Chaco fue Bacileff Ivanoff, y ahora está en la lista de Capitanich. También de la ministra que Salud que encabeza la lista de diputados provinciales que dice que tienen diálogo y este gobernador manda azotar a Pablo Pelozo”, insiste en la incriminación.

En el tramo final, imputa otros propósitos. “Tenemos que saber que seguir luchando, este gobierno viene para hacer desaparecer a todos los sindicatos. También está presionando a la Justicia, para que no cumplan los fallos judiciales ¿No les sorprende que en los últimos días hubo un llamado a todos los gremios judiciales para discutir salarios? El gobierno está usando todas las herramientas, y si el 14 de noviembre este gobierno corrupto obtiene la mayoría en la Cámara de Diputados, se viene por el InSSSeP, se vienen por la reforma del Estatuto, se vienen por todo”, alerta Kuris.