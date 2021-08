FESICh SITECh Castelli repudia agresiones a docente

FESICh Castelli repudia la violencia ejercida contra un docente de SIDOCh, durante una manifestación en Quitilipi.

Expresa en la red social Facebook, repudio total “del accionar del Gobernador Jorge Milton Capitanich”. Repudia “hechos sucedidos en Quitilipi por parte de personas que agredieron al docente Pablo Pelozo”.

Remarca también apoyo a los docentes que “por reclamar sus derechos son tratados y amenazados por parte del gobierno”.

“Basta de autoritarismo en el Chaco”, reclama el sindicato docente.

SIDOCh, sindicato adherido a FESICh, viene reclamando la convocatoria a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo. En un video que se viralizara en la red social Facebook, Pablo Pelozo, docente este sindicato, expone:

“Miren estos golpes, nos estábamos manifestando por la llegada del gobernador, llegó un grupo de personas aparentemente enviados por el gobernador empezaron a golpearme colegas, por favor les pido que se haga viral y que este video llegue a las autoridades nacionales porque temo por mi vida, de mis hijos, de mi esposa y de mi familia”.

Luego, responsabiliza directamente: “Este es el gobernador que ha ido electo por el pueblo, no permite que nosotros no podamos manifestarnos, le pido a la Justicia provincial, al Poder Judicial, que me protejan, temo por mi vida, solamente estábamos manifestándonos, estábamos pidiendo que el gobernador convoque a los sindicatos para que podamos discutir, nos puedan pagar la deuda 2020, estábamos pidiendo que devuelvan los montos descontados”, pone en contexto el reclamo.

“Solamente eso estábamos pidiendo, miren lo que pasa por reclamar en nuestra provincia. Eso pasó en Quitilipi, me rompieron el auto que compré con mucho sacrificio, me lo han roto, así él quiere callar nuestro justo reclamo, solamente estábamos reclamando que nos paguen los que nos deben. Solamente estábamos en forma pacífica, estábamos parados y me empezaron a pegar solamente a mí, pido que viralicen este video, que llegue a Nación y que el gobernador se haga cargo de todos los daños que me han ocasionado, le pido a Jorge Capitanich, yo reclamo porque conocemos las necesidades de muchos colegas, docentes que se quedan sin comer porque nos les otorgaron las licencias”,