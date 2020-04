Contundente rechazo de UPCP al acuerdo por el 11 por ciento: "Es a espaldas de los trabajadores", acusa

"En tiempos de cuarentena cuando se supone que la Casa de Gobierno està cerrada y los plazos suspendidos, a espaldas de los trabajadores, mediáticamente se impone el aumento salarial. Una burla más, es la convocatoria a una Mesa Técnica para el después del 20 de abril, expresaron desde UPCP.

En esa sintonía, el secretario general de UPCP, José Niz, manifestó que este sindicato “no participó del pseudo ‘acuerdo’ que se difundiera a través de una fotografía. Remarcó: “no claudicamos en el reclamo de una salario digno para todos los trabajadores del sector público, porque no aprovechamos la situación para cerrar acuerdos a espaldas de los trabajadores que están arriesgando sus vidas durante la emergencia que no sólo es sanitaria, es económica y social.”

Los ingresos por coparticipación

Explicó el secretario general de UPCP, que el reclamo efectuado por esta institución sindical “es perfectamente viable y se basa en la información brindada por el sitio oficial de la Secretaría de Hacienda de la Nación; argentina.gob.ar/economía/sechacienda/asuntos provinciales y seleccionando Recurso Provinciales montos diarios, se señala que la merma de ingresos por coparticipación federal en la provincia del Chaco no es significativa y que en relación a otras provincias el Poder Ejecutivo Provincial ha recibido más ingresos en miles de millones que otras provincias. Se evidencia que el Chaco tiene el 4to. mayor índice de coparticipación federal muy por encima de otras provincias, lo que demuestra que la prioridad en la inversión de esta gestión por lo menos en estos cuatro meses no ha sido ni el pueblo ni los trabajadores, con una salud devastada y salarios que se encuentran por debajo de la línea de pobreza”, remarca el gremialista estatal.

“No traicionamos el mandato de los trabajadores”

“Tenemos un mandato del Plenario Provincial de Delegados, que evaluó y analizó cual era el monto que debíamos tener de incremento salarial y actualización de refrigerio por el desfasaje producido por la inflación y el aumento de las tarifas en nuestra Provincia”, explica Niz.

Luego, apunta: “Reclamamos en las audiencias y mesas a las que fuimos convocados, antes del Aislamiento Preventivo Obligatorio que era muy importante que el gobernador definiera prioridades en cuanto a los aumentos salariales. Se supone que el mandatario provincial, debiera haber tenido la visión sensibilidad y empatía, para darle primeramente el aumento salarial a los sectores que necesita en la trinchera para hacer frente al dengue y el coronavirus”, remarca el dirigente estatal.

En esa misma línea, Niz indicó que “no sólo el personal de salud pública, está prestando servicios, si no gran parte de la administración central , entes autárquicos y descentralizados.El contexto actual puso en evidencia la pobreza, el trabajo en negro, la falta de viviendas, el hacinamiento, los adultos mayores, nuestra población de riesgo y allí esta presente el trabajador”, afirma.

Personal de Ministerio de Desarrollo Social

“Las personas se ven impedidas de salir a trabajar y más que nunca, es indispensable la labor ejecutiva y eficiente de los trabajadores dependientes del Ministerio de Desarrollo Social para atender a personas en situación de calle, en las instituciones, distribución de mercaderías para sectores vulnerables, el plato de comida a los niños no sólo de las instituciones, si no también para todos aquellos niños cuyos padres están impedidos hoy de poder satisfacer las necesidades básicas”, expone Niz.

Personal de Ministerio de Educación

“Una situación idéntica, viven los trabajadores que forman parte del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología porque a los porteros les exigen que vayan a las escuelas para que funcionen los comedores escolares pero sin los elementos básicos de desinfección: hipoclorito de sodio, alcohol en gel, jabón y en algunos establecimientos educativos, aún sin agua potable les exigen que vaya a cocinar para los niños de los barrios”, desnuda las carencias del área.

Nivel Central –Salud Pública y personal del Ministerio de Industria

“Situaciones similares atraviesan otras áreas administrativas, por ejemplo el octavo piso que si no trabajan no se tramitan los requerimientos de acuerdo a la demanda que tienen las instituciones de salud. Comercio e Industria que realizan control de precios, en los distintos comercios de la provincia, acción importantísima para cada uno de los ciudadanos, teniendo en cuenta que la mayoría de nosotros nos encontramos por debajo de la línea de pobreza”, señala el representante sindical.

Así es que desde UPCP consideran que “el aumento salarial impuesto por el Ejecutivo Provincial, no ha sido equitativo para todos los trabajadores. A pesar de ello, somos servidores públicos, que con herramientas rudimentarias y escasas, estamos dispuestos a resguardar al otro, Nunca vamos a claudicar en el reclamo de salarios dignos, aumento salarial acorde con nuestras necesidades, actualización del refrigerio y siempre con la bandera del fortalecimiento de los servicios públicos, que hoy más de un funcionario que se rió de los planteos de UPCP, se da cuenta que sin salud no tenemos nada y que nuestra expectativa de vida disminuye aun mas con un sistema sanitario en terapia intensiva”, reafirma la línea de planteos desde este gremio estatal.

Erradicación de la violencia laboral

“Las condiciones de trabajo dignas son esenciales en este contexto, por eso también exigimos la erradicación de la violencia laboral en los puestos de trabajo aún más en este momento cuando más se necesita, en su máximo potencial al recurso humano, poniendo todas sus capacidades al servicio de la sociedad”, plantea Niz. A la par que considera que “lamentablemente tenemos la documental de cómo maltratan, hostigan y presionan a nuestros compañeros para que trabajen sin los equipos de protección personal incumpliendo el protocolo unificado aprobado por Decreto 432/2020 y ampliado por el 433”.

En esa misma línea, Niz expresa que “constituye una falta de respeto total y absoluta que un Gobernador transgreda con su accionar la Ley de asociaciones sindicales porque UPCP es el sindicato con mayor cantidad de afiliados cotizantes en la provincia y con mandato gremial prorrogado por el Ministerio de Trabajo de la Nación, pero nada es extraño en este escenario convulsionado, es que hoy se comprueba que UPCP es el único que denuncia de modo perseverante que el Ejecutivo Provincial no invierte en la sociedad para resguardar la salud y la vida del pueblo del Chaco, ya nadie puede tapar con elocuentes discursos que no contamos con insumos, camas, equipamiento, equipos de protección personal, ni hospitales para hacer frente a esta pandemia, todo está por hacerse, todo está por comprarse, todo está por proveerse, mientras tanto el enemigo invisible avanza y los trabajadores estamos poniéndole el pecho, con un 11 por ciento que no alcanza ni para comer ni para comprar los elementos de protección personal que el Ejecutivo no provee a sus trabajadores”, finaliza.