Fesich Sitech Castelli: "La independencia se construye cumpliendo con la palabra empeñada"

Síntesis de los puntos principales de la noticia

Crítica al "relato" oficial: El gremio rechaza la narrativa del gobernador sobre la independencia y la dignidad, calificándola como una "puesta en escena" que contradice los hechos concretos tras 31 meses de gestión.

Situación salarial crítica: Denuncian que los docentes enfrentan una pérdida constante de poder adquisitivo, lo que ha generado un nivel de endeudamiento "asfixiante" que obliga a los trabajadores a recurrir a créditos para cubrir necesidades básicas.

Retroceso en derechos: Afirman que la gestión actual ha fomentado un retroceso en lugar de una transformación, señalando la eliminación de paritarias reales, el debilitamiento de la Cláusula Gatillo y la quita de componentes salariales como la Conectividad y el Boleto Educativo.

Incongruencia en el reconocimiento: Rechazan el título de "héroes" otorgado a los docentes por el mandatario, argumentando que el verdadero reconocimiento no se expresa en homenajes, sino mediante decisiones políticas que garanticen condiciones de vida dignas.

Independencia como libertad real: Sostienen que no existe libertad ni independencia para un docente que depende de préstamos para sobrevivir, vinculando directamente la precariedad económica actual a las decisiones políticas del Ejecutivo.

Exigencia de coherencia: El sindicato enfatiza que la independencia y la construcción de una provincia mejor no se declaman en actos oficiales, sino que se demuestran cumpliendo la palabra empeñada y evitando que la docencia sea condenada a la pobreza.

Desde Fesich Sitech Castelli rechazan “la puesta en escena del gobernador Leandro Zdero durante el acto por el Día de la Independencia” al afirmar que "no se puede hablar de dignidad, independencia y reconocimiento a los docentes mientras, después de 31 meses de gestión, la realidad muestra salarios cada vez más pobres, derechos cercenados y un endeudamiento que asfixia a miles de trabajadores de la educación. Compartimos el objetivo de una provincia mejor, pero no un relato que los hechos desmienten todos los días".

Durante su discurso, el mandatario sostiene que "la verdadera independencia es que las familias vivan con dignidad". Sin embargo, el gremio responde que "la realidad demuestra exactamente lo contrario: miles de docentes perdieron poder adquisitivo, creció el endeudamiento y hoy muchos deben recurrir al crédito para cubrir necesidades básicas. No hay dignidad posible cuando el salario deja de alcanzar".

“En otro tramo de su mensaje, Zdero convocó a terminar con el atraso y la improvisación". Para Fesich Sitech Castelli, "el atraso es haber eliminado la paritaria como ámbito real de negociación, haber debilitado la Cláusula Gatillo y haber permitido la pérdida de derechos como la Conectividad, el Boleto Educativo y otros componentes salariales. Eso no es transformación; es un claro retroceso para la docencia chaqueña".

Respecto de la definición del Gobernador, quien calificó a los docentes como "los héroes de este tiempo", el sindicato sostiene que "los héroes no necesitan homenajes de ocasión; necesitan salarios dignos, derechos garantizados y gobiernos que honren la palabra empeñada. El reconocimiento no se declama: se demuestra con decisiones".

Asimismo, recuerda que “el mandatario expresó que ‘la patria se construye desde cada aula’. Coincidimos plenamente —afirman—, pero resulta imposible fortalecer la educación cuando quienes sostienen esas aulas son empujados, mes tras mes, a una mayor pobreza y a un endeudamiento que ya resulta asfixiante".

“Independencia también es libertad”

"Hablar de independencia también es hablar de libertad", remarcan desde Fesich Sitech Castelli. "Y ningún docente es verdaderamente libre cuando depende de un préstamo para alimentar a su familia, pagar los servicios o comprar medicamentos. Esa realidad no es producto del destino, sino de decisiones políticas".

El gremio sostiene que "el Chaco necesita independizarse de la pobreza, pero también de las promesas incumplidas, de los relatos que intentan reemplazar a los hechos y de la contradicción de exaltar a los docentes en los actos oficiales mientras se deterioran, día a día, sus condiciones de vida".

Finalmente, desde Fesich Sitech Castelli recuerdan "la independencia no se proclama desde un atril; se construye cumpliendo la palabra empeñada, respetando los derechos de los trabajadores y garantizando que ningún docente sea condenado a la pobreza por decisión política. Los discursos podrán quedar en los archivos; las consecuencias de las decisiones quedan todos los días en el bolsillo de cada docente".