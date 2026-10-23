Crecida del río Paraná y lluvias extremas: la inundación desborda el Gran Resistencia y deja más de 1.100 evacuados

SÍNTESIS CLAVE DE LA EMERGENCIA

Cifra de desplazados: Se registran más de 1.190 personas afectadas entre evacuados (913 asistidos) y autoevacuados (alrededor de 280 personas).

Nivel crítico del río: El río Paraná registra marcas de entre 7,24 y 7,29 metros en la zona de Barranqueras.

Puntos de mayor impacto: Puerto Vilelas y Barranqueras sufren graves anegamientos por precipitaciones que superan los 100 mm en pocas horas.

Complicación hidráulica: El alto nivel de la cuenca principal impide la salida al mar de los arroyos y canales de escurrimiento del Gran Resistencia.

RESISTENCIA (Octubre de 2026).- La crecida extraordinaria del río Paraná combinada con torrenciales precipitaciones convierte al Gran Resistencia y sus zonas ribereñas en el epicentro de un severo anegamiento hídrico. Las aguas avanzan rápidamente sobre los barrios bajos y fuerzan el desplazamiento de más de 1.190 pobladores, de los cuales unos 280 optan por trasladarse de manera autogestionada hacia terrenos elevados. La cota del río se sostiene firme entre los 7,24 y 7,29 metros a la altura del puerto de Barranqueras, un nivel crítico alimentado por el gran volumen hídrico procedente de la cuenca alta en territorio brasileño.

La situación reviste especial dramatismo en Puerto Vilelas, donde tormentas de más de 100 milímetros acumulados en pocas horas sepultan bajo el agua precarias viviendas y obligan a decenas de familias a armar refugios improvisados sobre el trazado alto de la Ruta Provincial 62. La dinámica hidráulica de la región colapsa debido al denominado "efecto tapón": los arroyos secundarios y canales trazados para el drenaje urbano pierden la pendiente de descarga y retienen la masa líquida, impidiendo que el escurrimiento fluya de manera natural hacia los cauces principales de los ríos Paraná y Paraguay.

En el sector costero de Barranqueras, el registro de precipitaciones de 63 milímetros agrava la saturación del suelo y deja alojadas a 74 familias —integradas por más de 251 personas, entre ellas un centenar de niños y pobladores con necesidades de asistencia prioritaria— en módulos de contingencia habitacional. Los recintos temporales garantizan la provisión de alimentos diarios, monitoreo básico de salud, contención pedagógica para la infancia y espacio de resguardo para los animales domésticos de la comunidad golpeada.

Las tareas de traslado, rastrillaje y contención se desarrollan a través de embarcaciones livianas y patrullajes fluviales, herramientas indispensables para surcar los vecindarios inundados y brindar apoyo a los pequeños productores rurales aislados. La evolución de este escenario crítico permanece supeditada al comportamiento de las precipitaciones sobre el Litoral argentino y a la velocidad con que la cuenca del Paraná logre absorber el constante caudal proveniente del norte.

Cuadros e Infografías de datos

Relevamiento de personas afectadas por localidad