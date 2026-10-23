El fantasma de la crecida de 1982: advierten sobre el inminente riesgo hídrico del río Paraná en Resistencia

PUNTOS CLAVE DEL IMPACTO Y ANTECEDENTES:

Memoria del desastre: La marca de 8,60 metros registrada en la histórica crecida de 1982 sirve como el umbral máximo de riesgo para la infraestructura del Gran Resistencia.

Empuje desde el norte: El caudal originado en las cuencas altas de Brasil se desplaza de forma constante por los cauces principales hacia el puerto de Barranqueras.

Proyección de anegamiento: Un nivel del río cercano a los 8 metros amenaza con dejar sumergida a casi la mitad de la superficie urbana de la capital chaqueña.

Demanda comunitaria de datos: El especialista Ramón Vargas exige mayor transparencia y acceso directo a los informes hídricos oficiales para la previsión ciudadana.

RESISTENCIA (Octubre de 2026).- La memoria del desastre hídrico más severo del siglo XX resuena con fuerza en toda la región metropolitana. El geólogo Ramón Vargas confirma que el agua ya ocupa los cauces principales y avanza de manera constante hacia la costa local, impulsada por un régimen ininterrumpido de precipitaciones en el sur de Brasil. La masa líquida que desciende por la cuenca alta del [sistema del río Paraná] presiona sobre los márgenes de Barranqueras y enciende las alarmas en los sectores más vulnerables de la cuenca, en un fenómeno de ascenso sostenido que promete prolongarse durante las próximas semanas.

El antecedente técnico que sirve como espejo de esta alerta remite directamente a la [crecida del año 1982], un evento histórico en el que el río alcanza la marca crítica de 8,60 metros. En aquella oportunidad, la fuerza del río desborda las contenciones naturales y paraliza la dinámica productiva y social de la región. El especialista enfatiza que enfrentarse a un escenario de magnitud similar representa una amenaza directa para el tejido urbano actual, donde el crecimiento de la población en valles de inundación incrementa la vulnerabilidad de miles de familias.

La falta de certezas en la información pública agrava la percepción de riesgo entre los habitantes. Vargas reclama una mejora sustancial en la accesibilidad de los informes sobre la evolución del río y exige canales claros donde la ciudadanía pueda verificar las previsiones de altura. Según el geólogo, la anticipación resulta el único recurso eficaz para que las comunidades costeras identifiquen a qué altura llega el agua y planifiquen acciones comunitarias de resguardo antes de que el cauce anegue los accesos principales.

El peligro de un aumento drástico en la cantidad de personas evacuadas cobra fuerza a medida que los caudales del norte siguen ingresando al territorio. Las estimaciones técnicas de Vargas alertan sobre una realidad contundente: si el Paraná alcanza niveles de 8 metros o replica la marca de 8,60 metros registrada en 1982, casi la mitad de la ciudad de Resistencia queda sumergida bajo el agua. Este escenario transforma la masa hídrica en una amenaza latente para los sistemas defensivos y exige un monitoreo ciudadano continuo sobre los pluviómetros y escalas hidrométricas del puerto.

RECURSOS GRÁFICOS Y COMPLEMENTOS DE INFORMACIÓN

Tabla de vulnerabilidad urbana según el nivel del río Paraná

Cota del río (Barranqueras) Nivel de riesgo Urbano Zonas con impacto directo Medida de prevención requerida 5,50 a 6,50 metros Riesgo Moderado Valles de inundación y riberas bajas Cierre preventivo de compuertas 6,50 a 7,00 metros Alerta Hidrológica Barrios costeros de Barranqueras y San Pedro Pescador Monitoreo continuo de defensas 7,00 a 7,80 metros Evacuación Preventiva Zonas periurbanas y asentamientos informales Traslado de familias ribereñas 8,00 a 8,60 metros (Escenario 1982) Emergencia Máxima Casi el 50% de Resistencia con anegamiento Plan de evacuación masivo y contingencia

Esquema Infográfico: Factores de Empuje de la Crecida [ Lluvias Sostenidas en Brasil ]