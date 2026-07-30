Fortalecen las políticas de prevención y asistencia integral contra la trata de personas

Puntos clave de la gestión provincial

Despliegue territorial: El Gobierno provincial ejecuta operativos de sensibilización en puntos estratégicos para fortalecer la prevención del delito.

Articulación institucional: Se consolida la mesa interministerial que coordina el abordaje integral y la protección de las víctimas junto a la Justicia Federal.

Enfoque digital: La gestión provincial expande las capacitaciones en el sistema educativo para combatir la captación de personas a través de redes y plataformas digitales.

Cercanía ciudadana: La fuerza policial provincial refuerza sus protocolos de recepción de denuncias para acercar el Estado a los ciudadanos.

Canales oficiales: Se mantienen activos las 24 horas el 911, la línea 145 y el sistema de denuncias vía código QR.

La administración provincial consolida un sistema de asistencia articulado que garantiza la conexión inmediata de las víctimas con los recursos de protección federales y locales. Bajo una política de gestión coordinada, el Gobierno provincial mantiene activa su mesa interministerial, la cual permite el trabajo conjunto con el Poder Judicial y otras jurisdicciones ante situaciones de vulnerabilidad.

Ante la evolución del delito en entornos digitales, el Estado provincial intensifica sus programas de capacitación en escuelas secundarias e instituciones terciarias. Esta acción preventiva busca desarticular las modalidades de captación que ocurren mediante plataformas virtuales, adaptando la respuesta institucional a los nuevos desafíos tecnológicos del siglo XXI.

En paralelo, la fuerza policial refuerza su presencia institucional en la comunidad, aplicando los lineamientos de la Ley de Seguridad Pública. El Gobierno del Chaco facilita el acceso de la ciudadanía a los sistemas de denuncia mediante un despliegue constante de personal capacitado en todas las comisarías del territorio.

Para garantizar una intervención ágil, el Estado provincial pone a disposición de la población mecanismos de denuncia anónima y eficaz, como el sistema de código QR, la línea nacional gratuita 145, el servicio de emergencias 911 y la atención directa en las dependencias policiales, disponibles las 24 horas.





