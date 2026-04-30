Día del Trabajador: "Estamos en una situación asfixiante", sostienen desde ATECh

Dirigentes, militantes y representantes de sindicatos docentes acompañan a los trabajadores en la conmemoración de su Día.

Rosa-Petrovich

En pleno centro de la capital chaqueña y participando de la movilización por el Día del Trabajador, ante los micrófonos de Chaco On Line, Rosa Petrovich, secretaria general de Atech, niega que esta fecha sea para celebrar, sino que es “para conmemorar prácticamente nada”. “Venimos con un retroceso extraordinario, producto de un modelo neoliberal salvaje, brutal para los trabajadores, todos los docentes en particular, aquí en la provincia del Chaco con una pérdida superior al 30 por ciento de nuestro poder adquisitivo, con un silencio aturdidor del gobierno provincial con desobediencia judicial inclusive para el pago con actualización que tiene ordenado con la Ley del Estatuto y encima con un fallo desde abril del 2025, desde hace un año, realmente es una situación asfixiante económicamente hablando y los trabajadores debemos entender que en la medida en que estemos unidos, organizados y en la calle, vamos a lograr las respuestas que históricamente buscamos para lograr las respuestas a nuestros derechos”, sentencia la referente de ATECh.

ATECh

Situación económica de los docentes

Frente al actual panorama socioeconómico, Petrovich en diálogo con Chaco On Line analiza que “la gran mayoría están sobreendeudados con el Nuevo Banco del Chaco, en particular con consolidaciones de deudas y sobreconsolidaciones; la verdad es una situación asfixiante económicamente para cada colega y encima con el agravante sin tener un horizonte o perspectiva para saber que en un mediano plazo vas a emerger de esa situación, no tenés ninguna respuesta, estamos en un retroceso extraordinario y la verdad que preocupa en demasía”.

Ante los planteos que hacen los trabajadores docentes, Petrovich es terminante sobre la posición del gobierno: “Ninguna discusión se da. Desde que asumió Leandro Zdero reclamamos que cumplan con la Ley del Estatuto Docente que en su rango constitucional, que en su artículo 47 obliga al Estado a través del gobierno de turno que convoque a lo que es el ámbito paritario de la docencia que es la comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo. Desde que asumió el gobernador Zdero nunca convocaron a la reunión de la comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo al sector docente, han dejado de pagar la cláusula gatillo hace un año y pico, sin actualización salarial y pérdidas estrepitosas empobreciendo a la docencia y un poco más sobre la situación edilicia de los establecimientos educativos y la falta de sostenimiento, de la falta de garantización de los servicios de comedor y refrigerio y renglón aparte de la obra social del Insssep que la han vaciado, pese que nos doblaron, incrementaron el aporte de Alta Complejidad, la verdad que es extremadamente preocupante la situación”.

Emergencia climática

En relación a la situación de la emergencia climática de las últimas semanas, Petrovich dice que “tenemos colegas que están evacuados en sus respectivos hogares por el tema de las inundaciones, de Juan José Castelli particularmente, de la zona de El Impenetrable y en Sáenz Peña, con colegas que están complicados por el agua y en distintos lugares de la provincia”.

Sumando a los planteos que hacen los distintos sindicatos de la educación, Petrovich indica que "venimos trabajando en un marco de unidad desde ATECh desde todo el arco gremial y de manera conjunta inclusive con la Federación Gremial Docente y con el resto de los trabajadores estatales”.

Respecto a esto, Petrovich considera que “esto es una muestra de unidad y expresión conjunta de los trabajadores de todos los sectores, entendiendo que justamente la unidad, la tracción nos va a permitir rectificar este rumbo económico que está destruyendo los cimientos de nuestra sociedad y de la patria misma”.