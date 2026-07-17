Estatales provinciales activos: Confirman el pago del refrigerio

Puntos clave de la noticia

Fecha de pago: 22 de julio.

Beneficiarios: La medida alcanza exclusivamente a los trabajadores activos de la administración pública provincial.

Modalidad: Los fondos se acreditan a través de la tarjeta Tuya Recargable del Nuevo Banco del Chaco.

Disponibilidad: El beneficio queda habilitado para su uso durante la tarde del mismo miércoles.

Objetivo económico: El Gobierno busca dar previsibilidad a los empleados y fomentar el consumo en la actividad comercial de la provincia.

RESISTENCIA (Julio de 2026)– El Ministerio de Hacienda y Finanzas del Chaco oficializa el cronograma de pagos para el sector público provincial. La cartera económica confirma que el próximo miércoles 22 de julio se acredita el beneficio del refrigerio destinado a los trabajadores activos.

Los fondos quedan disponibles durante la tarde en la tarjeta Tuya Recargable del Nuevo Banco del Chaco, permitiendo que los agentes dispongan del dinero de manera inmediata. Esta operatoria forma parte de la política de administración responsable que impulsa la gestión provincial para garantizar previsibilidad a los empleados estatales.

El subsecretario de Hacienda, Sebastián Villalonga, resalta la importancia de esta acción dentro de un esquema de cuentas públicas ordenadas. "El cumplimiento en tiempo y forma representa una muestra de responsabilidad y compromiso; con transparencia y orden en las cuentas, podemos cumplir una vez más con este pago", afirma el funcionario.

Desde el Gobierno subrayan que este desembolso no solo impacta en los bolsillos de los trabajadores, sino que dinamiza la economía local. El fortalecimiento del circuito comercial provincial es uno de los ejes centrales de la política financiera, que busca mantener el consumo activo a través de la inyección de estos recursos en el mercado.



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