Estatales provinciales: Adelantan el pago del refuerzo para activos y pasivos

La administración provincial confirma la acreditación de los fondos para este sábado 18 de julio a partir de las 9 horas. La medida, anunciada por el ministro de Hacienda y Finanzas Alejandro Abraam, busca facilitar el acceso a los haberes durante el fin de semana.
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Resumen de próximos pagos y anuncios importantes

Concepto: Fecha de Acreditación / Anuncio
Refuerzo (Activos y Pasivos): 18 de julio (adelantado)
Refrigerio (Activos): 22 de julio
Aumento salarial: 10% + Refuerzo de $200.000 + bonificaciones (Anunciado el 15/07)

El gobierno chaqueño ha dispuesto el pago del Refuerzo para activos y pasivos de la provincia del Chaco. Este beneficio estará acreditado este sábado 18 de julio a partir de las 9:00 horas, adelantándose al cronograma original que estaba previsto para el lunes.

Esta medida, comunicada por el ministro de Hacienda y Finanzas, Alejandro Abraam, busca facilitar el acceso a los fondos durante el fin de semana.

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