Estatales provinciales: Adelantan el pago del refuerzo para activos y pasivos

Resumen de próximos pagos y anuncios importantes





Concepto: Fecha de Acreditación / Anuncio

Refuerzo (Activos y Pasivos): 18 de julio (adelantado)

Refrigerio (Activos): 22 de julio

Aumento salarial: 10% + Refuerzo de $200.000 + bonificaciones (Anunciado el 15/07)

El gobierno chaqueño ha dispuesto el pago del Refuerzo para activos y pasivos de la provincia del Chaco. Este beneficio estará acreditado este sábado 18 de julio a partir de las 9:00 horas, adelantándose al cronograma original que estaba previsto para el lunes.

Esta medida, comunicada por el ministro de Hacienda y Finanzas, Alejandro Abraam, busca facilitar el acceso a los fondos durante el fin de semana.