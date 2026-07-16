De X a Twitter: De metamorfosis

Lo esencial de la transformación de X



Cambio de identidad y gestión: Tras la adquisición por 44.000 millones de dólares en 2022, Elon Musk desmantela gran parte del equipo de moderación y relaja las políticas de contenido.

El impacto del algoritmo: La plataforma prioriza actualmente los contenidos polarizantes, favoreciendo discursos de extrema derecha y dinámicas agresivas que premian a los "polemistas".

Crecimiento en cifras: Pese a la controversia y la deserción de algunos usuarios, X registra 585 millones de usuarios únicos mensuales, superando los niveles previos a la era Musk.

Inercia y falta de alternativas: La ausencia de una competencia real que replique el ecosistema de microblogging obliga a gobiernos, políticos y medios a mantener su presencia en la red por pura necesidad informativa.

Un arma de doble filo: Mientras se utiliza para azuzar persecuciones racistas o impulsar carreras electorales, también sirve como canal de comunicación crucial en entornos de represión política donde otros medios están censurados.

Nostalgia y realidad: Expertos señalan que el "Twitter ideal" nunca existió plenamente, advirtiendo que las nuevas plataformas (como Bluesky o Threads) comparten la misma lógica económica de mercantilizar la atención del usuario.

De Twitter a X

Twitter cumple 20 años y lo hace bajo una identidad completamente renovada. La plataforma, que sustituye el icónico pajarito azul por la "X" blanca sobre fondo negro, transita una transformación profunda desde que Elon Musk la adquiere en 2022 por 44.000 millones de dólares. El magnate sudafricano implementa cambios drásticos: relaja las normas de convivencia, restablece cuentas previamente censuradas y prescinde de la mitad de su plantilla, incluyendo a los equipos de moderación de contenido.

En su lugar, Musk delega la vigilancia a los propios usuarios mediante las "notas de la comunidad". Sin embargo, este sistema resulta insuficiente para frenar la circulación de contenidos veraces o impedir la propagación de material sensible, como la pornografía infantil.

El algoritmo de la polarización

X opera hoy como un espacio donde el algoritmo prioriza los contenidos que generan mayor conflicto y polarización. Según diversos estudios, la plataforma otorga mayor visibilidad a proclamas de la extrema derecha y se convierte en una herramienta de alcance masivo para que el propio Musk impulse carreras políticas —como la que devuelve a Donald Trump a la Casa Blanca— o para azuzar persecuciones, tal como ocurre recientemente en Belfast.

A pesar de las críticas, las cifras de usuarios respaldan la estrategia del magnate: la red registra 585 millones de usuarios únicos mensuales, superando los 370 millones que poseía antes de la compra.

¿Por qué los usuarios siguen eligiendo X?



La persistencia de la audiencia responde, según los expertos, a la inercia y a la falta de alternativas viables. Carmela Ríos, periodista experta en redes sociales, explica que la esfera política y gubernamental decide mantener sus perfiles en X porque "una parte importante de la política se ha quedado allí, construyendo la conversación pública". Este entorno, paradójicamente, premia a los "políticos faltones y agresivos polemistas" que dominan el juego del algoritmo.

Por su parte, Ekaitz Cancela, investigador del grupo Tecnopolítica (UOC), sugiere que gran parte del debate actual descansa sobre la nostalgia: "Hemos asumido que las redes sociales representaban una promesa democrática que quizás nunca existió del todo, ya que siempre descansaron sobre el negocio de los datos".

La competencia inexistente



X mantiene su reinado en el sector del microblogging sin que ninguna plataforma logre hacerle sombra. Mientras que Meta intenta competir con Threads sin éxito, otras alternativas como Bluesky no logran superar los 40 millones de usuarios. Ante este escenario, la red de Musk se consolida como un "bar del lejano Oeste", un espacio donde la polarización se convierte en la nueva forma de entretenimiento, manteniendo a los usuarios conectados mientras participan o contemplan la reyerta.

Fuente: www.elpaís.com