Homologan el acuerdo mercantil: 5%, en tres tramos

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) dan a conocer la homologación del reciente acuerdo en el marco de la paritaria para la actividad mercantil, de fecha 26 de marzo del corriente.



Al respecto, cabe destacar que las partes han pactado un incremento salarial del 5% sobre las escalas de las remuneraciones básicas del CCT N° 130/75, a cuyo efecto se toma como base de cálculo los valores expresados para el mes de marzo de 2026, con más las sumas no remunerativas a dicha fecha.



Asimismo, se pacta que la mencionada suba del 5% se abone de acuerdo al siguiente detalle: 2% a partir del mes de abril de 2026; 1,5% a partir del mes de mayo de 2026 y 1,5% a partir del mes de junio de 2026. Por otra parte, se acuerda el otorgamiento de una suma fija no remunerativa de $ 20.000, que se adicionará a la suma no remunerativa abonada a la fecha y que continuará en su carácter.



Además, y con el objetivo de garantizar el normal funcionamiento y las obligaciones a las que debe hacer frente el sistema solidario de salud, en este caso la Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC), las partes signatarias de la paritaria convienen una contribución adicional y solidaria a cargo de los empleadores incluidos en este acuerdo colectivo equivalente a $v28.000 mensuales por cada trabajador dependiente de los mismos y comprendido en el CCT N° 130/75.