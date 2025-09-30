Lluvias intensas en todo Chaco: Tacuruzal y Tres Isletas registran entre 120 mm y 150 mm de agua caída

Te puede interesar

NAGPEL pide mesa de concertación para legislativos Chaco On Line Actualidad - Provincia Desde NAGPEL reiteran el pedido de convocatoria al diálogo, para encontrar soluciones para los trabajadores legislativos, debido a la pérdida del poder adquisitivo, en un contexto económico complejo.

Primer Acueducto: Han subsanado pérdidas detectadas Chaco On Line Actualidad - Provincia Luego de 2 días de intenso trabajo, agentes de Sameep han subsanado las pérdidas de cañería detectadas en el Primer Acueducto y en el Acueducto General San Martín. Finalizadas las tareas comienza el bombeo, pero se restablece paulatinamente hacia las localidades abastecidas.

Para Zimmermann, "la Argentina tiene una gran oportunidad" Chaco On Line Actualidad - Provincia El senador Víctor Zimmermann destaca que la Argentina tiene una gran oportunidad, luego de conocerse los anuncios de parte de los gobiernos argentino y de Estados Unidos. En tanto, valora que el jefe de gabinete haya reconocido torpezas en la gestión de alianzas parlamentarias.