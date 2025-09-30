Lluvias intensas en todo Chaco: Tacuruzal y Tres Isletas registran entre 120 mm y 150 mm de agua caída

Intensas lluvias y tormentas se produjeron durante esta madrugada en toda la provincia del Chaco. Las localidades con mayor agua caída son Tacuruzal, con 150 mm y Tres Isletas, con 120 mm.

Lluvias-25-08-19-02

Durante la madrugada de hoy, se han registrado lluvias y tormentas en casi todo el territorio de la provincia del Chaco. Hasta las 7 horas, las localidades más afectadas son Tacuruzal, donde registra 150 mm de agua caída y Tres Isletas, donde se registran 120 mm.

 

 

Lluvias y tormentas han afectado a las distintas regiones del Chaco. El Centro, Oeste, Sudoeste, Sur y Sudeste de Chaco, sumado al Área Metropolitana del Gran Resistencia (AMGR) han registrado precipitaciones, con lluvias intensas tormentas.

 

 

Los datos suministrados por la Policía del Chaco son los siguientes:

 

FECHA: 30/09/25

HORARIO: 07:00 hs.

Durante la madrugada

 

 

✅  D.Z.I.S.P.

 

PRESIDENCIA R. SAENZ PEÑA: 33mm.

AVIA TERAI:        (NO FUNCIONA PLUVIOMETRO).

NAPENAY:          21  mm.

PRESIDENCIA  DE LA  PLAZA:         10 mm.

MACHAGAI:      17.4 mm.

QUITILIPI:            30 mm.

COL. ABORIGEN: NO CUENTA CON PLUVIOMETRO.

TACURUZAL:     150 mm.

 

✅  D.Z.I.V.A.

 

VILLA ÁNGELA:  03 mm.

LA TIGRA:  05 mm.

LA CLOTILDE:     01 mm.

SAN BERNARDO: 05 mm.

VILLA BERTHET: 05 mm.

 

✅  D.Z.I.CH.

 

CHARATA: 05 mm

LAS BREÑAS: 5 mm

CORZUELA: 8,8

CAMPO LARGO:   09 mm

CONCEPCION DEL BERMEJO:  10 mm

PAMPA DEL INFIERNO: 10 mm

 

✅  D.Z.I.G.S.M.

 

GENERAL SAN MARTIN: 69 mm.

CIERVO PETISO: 45 mm.

PAMPA ALMIRON: 39 mm.

LA EDUVIGIS: 52 mm.

COLONIA ELISA: 30 mm.

CAPITAN SOLARI:            18 mm.

COLONIA UNIDAS: 15 mm.

LAS GARCITAS: 63 mm.

LAGUNA LIMPIA:              72 mm.

PCIA. ROCA: 70 mm.

PAMPA DEL INDIO:         50 mm.

SEL. DEL RIO DE ORO: 46 mm.

 

✅  D.Z.I.J.J.C.

 

J.J. CASTELLI: 05 mm.

M.N. POMPEYA: 02 mm.

COMANDANCIA FRIAS: 10 mm.

TRES ISLETAS: 120 mm. Aprox. (PLUVIOMETRO DEJO DE FUNCIONAR)

