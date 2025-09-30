Desde NAGPEL reiteran el pedido de convocatoria al diálogo, para encontrar soluciones para los trabajadores legislativos, debido a la pérdida del poder adquisitivo, en un contexto económico complejo.
Lluvias intensas en todo Chaco: Tacuruzal y Tres Isletas registran entre 120 mm y 150 mm de agua caída
Intensas lluvias y tormentas se produjeron durante esta madrugada en toda la provincia del Chaco. Las localidades con mayor agua caída son Tacuruzal, con 150 mm y Tres Isletas, con 120 mm.Actualidad - ProvinciaChaco On Line
Durante la madrugada de hoy, se han registrado lluvias y tormentas en casi todo el territorio de la provincia del Chaco. Hasta las 7 horas, las localidades más afectadas son Tacuruzal, donde registra 150 mm de agua caída y Tres Isletas, donde se registran 120 mm.
Lluvias y tormentas han afectado a las distintas regiones del Chaco. El Centro, Oeste, Sudoeste, Sur y Sudeste de Chaco, sumado al Área Metropolitana del Gran Resistencia (AMGR) han registrado precipitaciones, con lluvias intensas tormentas.
Los datos suministrados por la Policía del Chaco son los siguientes:
FECHA: 30/09/25
HORARIO: 07:00 hs.
Durante la madrugada
✅ D.Z.I.S.P.
PRESIDENCIA R. SAENZ PEÑA: 33mm.
AVIA TERAI: (NO FUNCIONA PLUVIOMETRO).
NAPENAY: 21 mm.
PRESIDENCIA DE LA PLAZA: 10 mm.
MACHAGAI: 17.4 mm.
QUITILIPI: 30 mm.
COL. ABORIGEN: NO CUENTA CON PLUVIOMETRO.
TACURUZAL: 150 mm.
✅ D.Z.I.V.A.
VILLA ÁNGELA: 03 mm.
LA TIGRA: 05 mm.
LA CLOTILDE: 01 mm.
SAN BERNARDO: 05 mm.
VILLA BERTHET: 05 mm.
✅ D.Z.I.CH.
CHARATA: 05 mm
LAS BREÑAS: 5 mm
CORZUELA: 8,8
CAMPO LARGO: 09 mm
CONCEPCION DEL BERMEJO: 10 mm
PAMPA DEL INFIERNO: 10 mm
✅ D.Z.I.G.S.M.
GENERAL SAN MARTIN: 69 mm.
CIERVO PETISO: 45 mm.
PAMPA ALMIRON: 39 mm.
LA EDUVIGIS: 52 mm.
COLONIA ELISA: 30 mm.
CAPITAN SOLARI: 18 mm.
COLONIA UNIDAS: 15 mm.
LAS GARCITAS: 63 mm.
LAGUNA LIMPIA: 72 mm.
PCIA. ROCA: 70 mm.
PAMPA DEL INDIO: 50 mm.
SEL. DEL RIO DE ORO: 46 mm.
✅ D.Z.I.J.J.C.
J.J. CASTELLI: 05 mm.
M.N. POMPEYA: 02 mm.
COMANDANCIA FRIAS: 10 mm.
TRES ISLETAS: 120 mm. Aprox. (PLUVIOMETRO DEJO DE FUNCIONAR)
La caída en el empleo formal registrado es consecuencia del modelo económico de Milei y Zdero, afirma Luciano Moser
El legislador provincial Luciano Moser afirma que la caída en el empleo formal registrado es consecuencia del modelo económico aplicado por Milei y replicado por Zdero.
Luego de 2 días de intenso trabajo, agentes de Sameep han subsanado las pérdidas de cañería detectadas en el Primer Acueducto y en el Acueducto General San Martín. Finalizadas las tareas comienza el bombeo, pero se restablece paulatinamente hacia las localidades abastecidas.
El senador Víctor Zimmermann destaca que la Argentina tiene una gran oportunidad, luego de conocerse los anuncios de parte de los gobiernos argentino y de Estados Unidos. En tanto, valora que el jefe de gabinete haya reconocido torpezas en la gestión de alianzas parlamentarias.
Zulma Galeano: "El intendente Leiva miente y debe rendir cuentas sobre los fondos de alumbrado”
La legisladora provincial Zulma Galeano niega acusaciones de la Municipalidad de General San Martín sobre supuestos incumplimientos de Secheep. Sostiene que “el intendente Leiva miente y debe rendir cuentas sobre los fondos de alumbrado”.
Elecciones en el Insssep: Mesas de activos en reparticiones públicas y de pasivos en escuelas
La elección para designar nuevos vocales en el Insssep se llevará a cabo el jueves 30 de octubre; mientras que el 29 de septiembre será la presentación de candidatos. Para el viernes 2 de enero, está prevista la asunción de las autoridades electas, de acuerdo al cronograma electoral.