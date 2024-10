La Alfabetización Informacional (ALFIN) es una propuesta de formación ideada desde la Dirección del Servicio Bibliotecario del Ministerio de Educación de la provincia.

La ministra Sofía Naidenoff, acompaña el inicio de la segunda jornada presencial de la propuesta de formación de Red Aprende destinada a bibliotecarios de toda la provincia.

Naidenoff señala que “esta capacitación es específica para fortalecer lo informacional”, cómo deben trabajar los bibliotecarios y saber dónde está la información que llega a los chicos en sus múltiples formatos. La idea es contribuir con la alfabetización, eje prioritario de la política educativa provincial”.

Se realiza este martes a la mañana el segundo encuentro presencial, y, en simultáneo, virtual de la propuesta de capacitación del Programa Red Aprende, ALFIN desde las Bibliotecas, que cursan más de 2500 docentes bibliotecarios de la provincia.

La Alfabetización Informacional (ALFIN) es una propuesta de formación ideada desde la Dirección del Servicio Bibliotecario del Ministerio de Educación de la Provincia en conjunto con docentes y especialistas de la Biblioteca Nacional de Maestros, y pretende brindar las herramientas necesarias para que los bibliotecarios logren proyectarse desde sus instituciones y que éstos impacten fortaleciendo las competencias de la alfabetización en sus comunidades educativas.

La ministra de Educación del Chaco, Sofía Naidenoff, acompañó el inicio de esta jornada de formación, que se desarrolló en el salón auditorio “María Elena Mansilla de Lizondo” de la Biblioteca Central “Prof. Leopoldo Herrera” de Resistencia, y que fue transmitida por streaming a través del canal de YouTube de la plataforma Somos Futuro.

Trabajar lo informacional

En la oportunidad, la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, señaló que esta capacitación es específica para fortalecer “lo informacional” cómo deben trabajar los bibliotecarios, porque: “hoy si no trabajan lo informacional, es decir, dónde está la información en sus múltiples formatos; es como no entender que la información está al alcance de la mano del chico”. Por lo que “los bibliotecarios deben sugerir, guiar, a los estudiantes, por acá va la cosa y por acá no", comentó la ministra refiriéndose a la multiplicidad de formas en que los chicos reciben todo tipo de información.

"En este encuentro de hoy van a ver cómo gestionar la información, lo que es importante para el chico, porque si no es como descolocarnos del sistema educativo", sostiene Naidenoff. En ese marco, dice a los bibliotecarios presentes: "ustedes son el brazo que necesitamos para que enseñen a gestionar esa información, por dónde debe estar el aprendizaje", señalando el potencial que tienen los trabajadores de este sector al estar en permanente contacto con los libros y el conocimiento”.

También paticipan las subsecretarias de Educación, Isabel Sanchuk, y de Ciencia y Tecnología, Claudia Pilar; el director de Educación Superior, Luis Monzón, a cargo del Programa de Red Aprende; la directora del Servicio Bibliotecario Provincial, Claudia Iglesias, quien estuvo a cargo del tramo de capacitación de hoy con el desarrollo de ALFIN como una competencia para la gestión de la información y como un aprendizaje para toda la vida.

Además, acompañan los directores de las Regionales Educativas 10 A, 10 B y 10 C y supervisores, la directora de la Biblioteca Pública Central y Popular "Leopoldo Herrera", Mónica Delgado. Participaron de manera presencial alrededor de 75 bibliotecarios de las regionales educativas mencionadas.

Por su parte, la directora del Servicio Bibliotecario Provincial, Claudia Iglesias, manifiesta: "En este encuentro tengo el honor de ser quien lleve adelante la capacitación. Están convocados 75 bibliotecarios, y destaco, el compromiso de todos los bibliotecarios en esta instancia de formación", expresa.

Asimismo, la directora de la Biblioteca Pública Central y Popular "Leopoldo Herrera", Mónica Delgado, destaca: "Es un placer recibir a tantos colegas, ver que se puede hacer una capacitación tan importante como es la de este año".

Añade: "Esta propuesta es para nosotros agregarle una herramienta más a nuestra formación profesional. Siempre es bienvenido este tipo de capacitaciones porque nos forma continuamente".

En esta capacitación se trabaja para trascender el concepto convencional de la alfabetización, buscando generar espacios de reflexión, compromiso y saberes que permitan a los profesionales realizar intervenciones didácticas, generar documentos de apoyo para bibliotecas escolares y públicas en el concepto extendido de Alfabetización informacional – ALFIN, incluyendo la mediación de la cultura escrita en sus múltiples textualidades.

La propuesta prevé el trabajo en el aula virtual de la plataforma del Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD) acompañado de tres encuentros presenciales de tres horas con todos los bibliotecarios. Los mencionados encuentros se desarrollan al inicio, uno en la mitad y otro de cierre.