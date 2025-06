Autoridades del Ministerio de Educación se reúnen con referentes de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), quienes presentan el material pedagógico sobre la Masacre de Napalpí, que contiene propuestas traducidas al español, qom y moqoit. En este encuentro, los presentes acuerdan difundir este material a través de las direcciones Regionales Educativas, para que llegue a las escuelas chaqueñas entre el 14 al 18 de julio, semana previa a la conmemoración de la masacre.

La subsecretaria de Interculturalidad y Plurilingüismo, Vilma Coria, apunta que “este valioso material será de mucha utilidad para que en todas las escuelas se retome y enseñe sobre lo que sucedió en Napalpí", llamando a que "todas las escuelas y todos los directores lo puedan trabajar en todos los niveles". "El material está pensado para los niños de las escuelas primarias, pero también podría trabajarse en los primeros años del nivel Secundario, así que es un material muy importante para nosotros, las comunidades qom, wichí y moqoit”, considera.



En tanto, Marcela Acquisgrana, representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno, lo califica como "un libro inclusivo, didáctico, que está destinado para el público en general, no solamente para las escuelas". "Sabemos la importancia que tienen las escuelas a nivel de masificar la información y de la difusión, me parece que esta es una temática que no toda la sociedad la conoce, muy importante para nosotros como provincia, y en el marco del cumplimiento de la sentencia sobre la masacre estamos haciendo un trabajo articulado entre todos los organismos del Estado”, señala.





Daniel Chao, investigador del CONICET y docente de la UNNE, por su lado indica que en la producción de este material se han involucrado investigadores, docentes de la Universidad y miembros de la comunidad educativa de la Escuela N° 14 de Colonia Aborigen. "Ponemos a disposición este material para que llegue a todas las escuelas de la provincia, y también nos reunimos para hablar sobre la importancia educativa, social y cultural que tiene este hecho, no solamente para las comunidades originarios de la provincia, sino también para la comunidad toda”, dice.