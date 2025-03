Elección del defensor del pueblo: Altabe afirma que el designado "debe ser de todos los chaqueños"

Diego Altabe es uno de los 27 postulantes a la Defensoría del Pueblo del Chaco con 10 minutos que autoriza la Comisión Evaluadora integrada por dos profesionales de la UNNE y diputados que integran la Comisión de Legislación General.

Altabe dice que su aspiración a la Defensoría del Pueblo del Chaco consiste en “ una Defensoría activa no como la que ahora pasiva y sin funcionamiento concreto”.

En esa línea, cree que “el defensor del pueblo debe involucrarse en cuestiones muy caras a la población, como ser el tema de la emergencia vial y la situación de los precarizados de la provincia, ludopatía y las apuestas online para los menores de edad.



Menciona también “todas las cuestiones que suscitan de lo que es la vida estatal, uno son los abusos que se hacen en la administración pública, que tiene que tener la participación activa el defensor del pueblo, y tal como yo lo manifesté en la Cámara de Diputados. Hay cuestiones que hacen a la vida cotidiana de población, en la que también debería intervenir el defensor del pueblo como voz de la gente común, que no puede tener acceso a ese superior.



Consultado por Chaco On Line sobre lo que dejó la consulta pública, sostiene que “ayer se desperdició el tiempo y una oportunidad única, porque se pretendió incorporar con ideologías a un cargo que no debe ser de este tipo, ni político ni tan teñido por ningún tipo de violencia ni de género, ni partidario ni de ningún tipo, porque el defensor del pueblo tiene que ser de todos los chaqueños y eso es lo que hoy la gente está reclamando, que se dejen de lado posturas absolutistas, posturas extremistas, que sean funcionarios idóneos y objetivos, no que tiendan para un partido o ideología, porque eso genera más división que la justicia ahora, por eso no coincido con la mayoría que expusieron de manera ideológica sus propuestas y se olvidaron de su función para lo que estuvieron ahí.

Respecto a los reclamos de algunos sectores, Altabe comparte: “Yo por mi profesión y formación académica , los docentes tienen muchísimas preocupaciones, porque hay docentes que hacen hasta 20 o 30 cuadras hasta las escuelas, porque no tienen línea de colectivo y me manifestaron que por eso deberían extenderse las líneas de colectivos”.

Otras cuestiones sociales que preocupan al postulante es “la emergencia vial”. En este sentido, recuerda accidentes de jóvenes que conoce. ”Conozco a chicos que han sido atropellados en la vía pública, por motos y entiendo que debería declararse la emergencia vial urgente en Resistencia, también en la provincia inmediatamente esto puede demorarse mucho más.

“También sectores sociales que hoy reclaman la intervención del Estado y no tiene respuesta. Ayer puse como ejemplo que para que un subsecretario reciba a una persona debe esperar innumerable tiempo y no tiene respuesta, entonces me parece el defensor de pueblo debe exigir esta conexión para que aquel que intervenga en un organismo estatal obtenga una respuesta urgente y no un papel que después se pierde”, expone enfáticamente.







Invita Diego Altabe a contactarse para conocer sus propuestas. ”Aquel que quiera conocer mis propuestas y saber cuáles son mis pensamientos para ese tema puede contactarse conmigo al celular 3624520824, como ya lo he hecho en mi whatsapp, he respondido a muchos sobre mis propuestas.

Altabe quiere diferenciarse del resto de los postulantes a la Defensoría del Pueblo del Chaco.”Yo no fui a ningún bloque político y no expuse a ningún bloque político, ni a ningún legislador en particular, porque entiendo que el defensor del pueblo no puede estar teñido de ningún tinte político. Yo claramente, aclaré cuando expuse en la Cámara que mi profesión de abogado me invita a asesorar a algunos Municipios de la localidad del Chaco, pero no voy a decir el nombre del Partido político que gobierna esa localidad, por una cuestión obvia de respeto a ese lugar, y a la población que espera funcionarios objetivos no que estén marcados por ningún signo político, por eso me abstuve de decir con quien trabajo, porque no debe ser utilizado para tener influencia negativa a la hora de una elección para un cargo”.



Respecto a las repercusiones de su discurso en la consulta pública para la Defensoría del Pueblo del Chaco señala que “por los pocos comentarios que he tenido, por los 200 comentarios que me han llegado a mi whatsapp la repercusión ha sido buena”, cierra conforme.

Mónica Báez Vargas- Alejandro Vargas