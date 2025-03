"Es indispensable e imprescindible que haya un aumento salarial por encima de lo que es la Cláusula Gatillo”, plantean en la Coordinadora Docente

Ante el inicio del ciclo lectivo, una vez más la discusión por la situación de la educación está en el centro de las conversaciones. Es en ese marco que el gobierno provincial ha convocado a los sindicatos a una nueva reunión. En tanto, Ctera, Uda, Sadop, Amet Chaco, Fiud y Sitech Castelli aún no han recibido invitación al nuevo encuentro.

En esa línea, el secretario general de Amet y referente de la Coordinadora Docente, Norberto Piñero, en declaraciones a Chaco On Line, considera que “es correcta la propuesta por mantener la Cláusula Gatillo porque es con lo que tratamos de mantener el salario todos los años, esta era la manera de impedir que nos gane la inflación, lo que pasa es que incluso manteniendo la Cláusula Gatillo perdemos porque nos pagan a tres meses vencidos porque la lectura de la inflación, entendemos que es errónea y, por lo tanto , hay devaluación del peso cuando nos pagan la Cláusula Gatillo; por ese lado, nosotros creemos indispensable e imprescindible que haya un aumento salarial por encima de lo que es la Cláusula Gatillo, por varias razones porque hubo una tremenda depreciación del peso, una tremenda devaluación de los salarios”.

En esa misma línea, el referente de la Coordinadora Docente sostiene que “hemos perdido casi el 100 por ciento de lo que es el poder adquisitivo, entonces nuestro reclamo, por encima de lo que es la Cláusula Gatillo de solo adecuar nuestro salario entre comillas a la inflación ante un real aumento y el real aumento es agregar porcentaje, ya sea en forma de puntos”. De este modo, Piñero afirma que “la idea es que se establezca un ámbito de negociación donde estemos mirando más allá de la Cláusula Gatillo, que en su momento este mismo gobierno era oposición cuando decía que era un engaño pagar la Cláusula Gatillo porque se perdía plata por ahí quizás teniendo un poco de memoria logramos que entiendan que necesitamos cobrar el salario por encima de la Cláusula Gatillo”.

Reclamo de los docentes

Por supuesto, el reclamo de los docentes llega a los oídos de los dirigentes. Así es que el referente de AMET Chaco, Norberto Piñero explica a Chaco On Line admite que "por lógica nos llegan los reclamos de los docentes, por las tarifas de poder vivir, comer, vestirse, cumplir con las obligaciones familiares, acá no hay plata que alcance y si encima vamos a estar esperando tres meses vencidos para cobrar un 8 por ciento atrasado no hay manera de recomponer, si una luz te viene 80 mil pesos no hay manera de levantar eso y eso tendrá que entender el Estado en su responsabilidad”, remarca el dirigente de la Coordinadora Docente.