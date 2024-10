Zdero: “Todo se complicó a partir de la aparición del ex gobernador”

El gobernador Zdero habla acerca del fracaso en el intento de lograr la aprobación en Diputados del crédito por U$D 150 millones para hacer frente a la situación energética del Chaco. “Los que votaron en contra del progreso de la provincia, son los responsables del atraso y del fracaso que heredamos”, señala y considera que los diputados de la oposición “fueron claros, lo interpretamos y lo dijeron a cada instante, cuanto peor le vaya a los chaqueños, mejor para el kirchnerismo”.





Zdero se refiere este martes al rechazo (en la sesión legislativa que durara hasta las primeras horas de hoy) del proyecto de Ley para la toma de crédito por U$D 150 millones con el que se pretendía llevar adelante obras de infraestructura. “Asistimos a un nuevo golpe, esta vez hacia todos los chaqueños. Ayer, la especulación, la mezquindad y la cobardía política le ganaron a la posibilidad de encontrar soluciones a problemas estructurales del Chaco”, dice en la conferencia de prensa, junto a la vicegobernadora Silvana Schneider, funcionarios provinciales y legisladores.





En primer lugar manifiesta que “desde el inicio de la gestión, ponen palos en la rueda para el crecimiento de la provincia. Son los mismos que nos dejaron una bomba de mecha corta para que no pudiéramos pagar los sueldos; los que nos dejaron deudas a proveedores del Estado, a empresas constructoras y obras sin terminar”, apunta.





Afirma que, pese a hacer frente a deudas heredades en dólares, lleva una gestión ordenada y transparente que hizo. “Quiero aclarar que los 150 millones de dólares eran para invertir en obras necesarias de agua y energía, lo saben los legisladores que gobernaron 16 años la provincia y lo sabe la gente que padece estos problemas hace tanto tiempo”, indica.

Menciona las obras solicitadas, la terminación del segundo acueducto, obras energéticas para el área metropolitana como las de Bastiani y Vilelas, Zona Norte y Sur, la generación de energía desde Sáenz Peña para su área de influencia, el anillado del Sudoeste y la generación de energía desde Pompeya para El Impenetrable. “Son obras que verdaderamente necesitamos los chaqueños para mitigar este verano que se avecina. Son obras que quedarán para siempre y que no fueron hechas en los 16 años anteriores y por eso ponen palos en la rueda ahora porque no quieren que nosotros las hagamos”, señala.



Además, asegura que la oposición vota para que haya un colapso energético. “En 4 años volvieron a comprometer la empresa Secheep y la dejaron quebrada; ahora estamos trabajando para que vuelva a ser eficiente como lo fue hasta el 2.007”, remarca.



Ante el reciente retiro de generadores de la firma Agrekko, Zdero anuncia que da instrucciones a todo el gabinete para buscar alternativas que permitan garantizar la prestación del servicio. “Di indicaciones para llamar a licitaciones y alquilar equipos con el fin de mitigar de la mejor manera posible este escenario que se plantea en lo inmediato, aún con los pocos recursos que tenemos en la caja provincial”, menciona.

Diálogo y reuniones informativas

Por otra parte, el gobernador apunta que en el periodo de cuarto intermedio de la Cámara de Diputados chaqueña realiza reuniones con varios sectores, a los que da detalles de la propuesta del Ejecutivo provincial. “He visto buena predisposición de algunos pocos diputados de otros partidos que ayer nos acompañaron y muchos intendentes que como están en la trinchera, entienden el problema y no actúan desde el rencor de haber perdido las elecciones”, afirma. A la vez, reconoce que “todo se complicó a partir de la aparición del ex gobernador que con resentimiento apretó a los legisladores para que no aprobaran el crédito con la amenaza de sanciones por parte del partido político que integran”.