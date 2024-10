Gyoker: " Tendremos que sacar dinero de la educación, salud y seguridad"

El diputado del bloque de Juntos por el Cambio, Iván Gyoker, se refiere al rechazo de la Ley de emergencia Energética en la Cámara de Diputados chaqueña. “No había un solo legislador ayer que no supiera de la crisis energética que nosotros vamos a atravesar y de la falta de financiamiento que tiene el Gobierno provincial para hacer frente a ello y decidieron poner sus intereses mezquinos, partidarios y de su patrón político, Jorge Capitanich, por encima de las necesidades de nuestro pueblo”, sostiene.

“Todos tenemos clarísimo que este va a ser un verano muy duro donde va a haber cortes rotativos de energía, donde tenemos muy pocas herramientas para poder resolverlo y necesitábamos obtenerlas a través de la Cámara de Diputados; a pesar de todo eso y de la claridad de la situación que vamos a atravesar, decidieron no aprobar las herramientas para resolver este problema”, indica diputado provincial.

“Nosotros tendremos que tomar un plan B, probablemente menos óptimo; al no darnos el financiamiento y el crédito necesario para abordar esto, a nosotros nos pondrá en una situación donde tendremos que sacar recursos de otras partes”, alerta. “Nosotros somos una provincia con muchas necesidades, con muchos problemas; donde para poder hacer frente a la crisis energética tendremos que sacar dinero probablemente de la educación, de la seguridad y de la salud”, lamenta.

“Todos en este recinto sabían que no aprobar esta ley sería sacar el dinero de los medicamentos, de las tizas para los colegios; y en plena conciencia decidieron no aprobar esta herramienta. Han planteado situaciones que ellos mismos han hecho cuando eran gobierno que ahora ‘están mal’; como tomar crédito en dólares como pretexto y excusa para no acompañar esto, lamento mucho que hayan puesto sus intereses mezquinos por encima de los chaqueños”, concluye.