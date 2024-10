"No solamente no dan respuestas ante la falta de asistencia alimentaria a merenderos y comedores, sino que en un hecho injustificable hoy no nos dejaron presentar una nota formal de pedido de audiencia para que el gobernador interceda ante este pedido urgente", dice Sonia Cardozo, coordinadora provincial de Libres del Sur Territorial.









Cardozo amplía el momento vivido: "Esta situación es inédita en la historia institucional que uno no pueda entregar una nota con pedido de audiencia a un funcionario público del Estado, es una barbaridad, vamos a accionar frente a esto que marca un peligroso y grave antecedente. Seguiremos insistiendo en los próximos días en Casa de Gobierno con el pedido de audiencia ya que es un derecho de la ciudadanía".

La organización Libres del Sur Territorial viene insistiendo en el pedido de asistencia alimentaria para merenderos y comedores del área metropolitana y de las localidades del interior. También vienen planteando la necesidad de declarar la emergencia alimentaria.







"Ante la grave situación que se vive, con índices de indigencia y pobreza que se elevan cada vez más, pedimos al gobierno provincial que no discrimine y haga llegar los alimentos a los espacios comunitarios", concluye Cardozo.