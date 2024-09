En medio del debate acerca de la crisis energética, el diputado provincial Carlos Salom, en conversación con Chaco On Line, explica los motivos de su posición acerca de la necesidad de un crédito para el Chaco con el fin de ejecutar obras que permitan la recuperación del déficit en electricidad.

“La verdad que me sorprende o no me deja de sorprender, la oposición no entendió todavía el mensaje en las urnas el 17 de septiembre del 2.023, donde los puso en oposición para que cumplan su rol pero no gobiernan”, dice Salom. A lo que seguidamente apunta: “Después de gobernar más de 10 años la provincia, nos quieren dar clases de gobernabilidad a quienes tenemos la responsabilidad con Leandro Zdero a la cabeza”.

En relación al proyecto presentado por el Frente Chaqueño, en el que solicita un crédito por 75 mil millones de pesos para hacer frente , Salom dice que es “una payasada querer representar, como oficialista digo que esto no les corresponde, lo que tienen que hacer es controlar la emisión de los fondos públicos y no poner palos en la rueda de manera sistemática por orden del ex gobernador, lo que le salió caro a toda la sociedad chaqueña”.

El representante legislativo de Juntos por el Cambio Cuando dice sobre la actitud de los diputados del Frente Chaqueño que “entorpecen el funcionamiento de la Legislatura, haciendo lo que ellos saben hacer, dilatar una decisión que tomamos hace rato, con este proyecto del gobernador Zdero, que lleva más de un mes y medio y siguen dilatando; sabemos que necesitamos imperiosamente y que la falta de energía nos va a pegar muy fuerte apenas empiecen los calores, tampoco hay actividad de las bombas para enviar el líquido, el agua vital para nuestras poblaciones. Y no estamos hablando del interior profundo ni lejano, estamos hablando de la ciudad y el Gran Resistencia”.

Así también, sobre la posición esgrimida por los legisladores del Frente Chaqueño, sostiene que “es un acto de irresponsabilidad, de no asumir el rol de oposición constructiva, ellos están en eso de poner palos en la rueda, no solo al gobierno sino a todos los chaqueños”.

Reaparición de Capitanich en la escena política

Ante la vuelta del ex gobernador al debate por las decisiones para el futuro de la provincia, Salom dice que “está perdido, está desconcertado, ha perdido el equilibrio y la sensatez política”; así también considera que “el ex gobernador está cegado, porque no entendió que la gente le dio la espalda y no lo acompañó, y ganó la elección el gobernador Zdero, quien tenía un fin muy claro, que era tomar la posta de una brasa muy caliente, que nos dejó una provincia absolutamente desordenada e imbuida de acciones muy oscuras, en manejos de fondos desprolijos; eran los piqueteros quienes tenían sitiados a todos los chaqueños teniéndonos de esclavos y extorsivos permanentemente”.

En esa línea, plantea: “Hoy estamos con vergüenza nacional al ser una de las zonas, el Gran Resistencia, la más pobre, y esto no se genera espontáneamente, por supuesto que nos hacemos cargo también de lo que nos toca, pero esto es el resultado de la desidia y el abandono que nos toca”.