Fesich Sitech Castelli va este jueves 9, a paro docente

La Comisión Directiva del sindicato Fesich Sitech Castelli se dirige a la Dirección de Trabajo para dar a conocer el paro docente, por 24 horas, este jueves 9 de mayo, sin asistencia a los lugares de trabajo en todos los niveles y modalidades en la provincia del Chaco.

Desde la entidad gremial expresan que “esta medida se deriva de un conflicto colectivo de derecho debido a los incumplimientos legales atribuibles al Estado en su rol de empleador, en consecuencia, se aplica el derecho de no descuento de los días de huelga en relación con la falta de convocatoria de la Mesa de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, tal como establece el artículo 47 de la Ley 647 E. Esto surge en el contexto de la suspensión de la institucionalización según lo dispuesto por la Ley 3895 y 3896, que son las Leyes de Estabilidad laboral para maestros especiales de nivel Primario, profesores de niveles Secundario y Terciario. Además, se demanda la urgente convocatoria de los concursos reprogramados de nivel Inicial, Primario y Bibliotecas, dado que no hay impedimentos judiciales para llevar a cabo la convocatoria, adjudicación y toma de posesión. Por último, rechazamos la implementación del presentismo disfrazado bajo la denominación de 250 Puntos y que sea reemplazado el ítem Aula por una bonificación de trayectoria docente equivalente a un mínimo de 400 puntos y de manera progresiva llegar a los 1200 puntos revalorizando la tarea docente en el aula, como así también la improvisación en un área sensible como las licencias docentes”.

Continua el comunicado: “Además, exigimos la restitución del Fonid, la urgente convocatoria a la paritaria nacional docente, la restitución de un piso salarial a nivel nacional, el envío de los fondos para los programas educativos nacionales, aumento urgente para los haberes de los docentes jubilados, el envío de los fondos nacionales para las cajas previsionales provinciales y expresamos nuestra solidaridad con los trabajadores estatales”.

Por su parte, el representante gremial Damián Kuris señala: “la ausencia de dialogo, empatía y mal trato que recibimos los docentes, por parte del Gobernador Leandro Zdero y la ministra de Educación Sofía Naidenoff, nos lleva a tomar esta decisión que tiene el solo propósito de visibilizar, una vez más, las pésimas condiciones en la que se encuentra el trabajador de la educación”.

“La indigencia y la pobreza extrema no es el ambiente propicio para crecer o desarrollarse, ni mucho menos pedir confianza, excelencia y calidad. Ante este cuadro de situaciones adversas para el docente, exigimos una vez más la urgente convocatoria de la Mesa de Políticas Salariales y Condiciones de Trabajo, que es el ámbito legal establecido para debatir Políticas de Estado con el objetivo de corregir el rumbo de la educación en el Chaco”, finaliza el secretario general de Fesich Sitech Castelli, Damián Kuris.