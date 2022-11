Postítulos: Para Federación Sitech la solución pasa por la gratuidad de las propuestas

“Federación Sitech nuevamente fija postura en relación al negociado millonario de los postítulos y sobre la coyuntura concerniente con la presentación de títulos apócrifos. En este sentido, reiteramos que la solución de fondo no es solamente poner límites, como pretenden algunos dirigentes y el propio Ministerio, sino eliminar el carácter oneroso y avanzar en la gratuidad en las propuestas de postitulaciones a través de los numerosos institutos de Educación Superior que se encuentran a lo largo y ancho de la provincia, que tienen sabiamente como uno de sus principales pilares la formación docente continua”, expresa el sindicato que encabeza Eduardo Mijno. Al mismo tiempo, considera que "es necesaria una real y concreta intervención por parte del Ministerio de Educación, que permita garantizar la calidad de las propuestas de postitulaciones a partir de la puesta en ejecución de una comisión oficial a cargo de la evaluación, control y el seguimiento exhaustivo de los mismos”.

“Para esta tarea no es pertinente una mesa técnica, como ya lo hemos comprobado, sino que se requiere la participación de los docentes, escuela por escuela, a través de un Congreso Docente, que dicho sea de paso está aprobado por Ley y pese a esto el Gobierno y su Ministerio se niegan a dar continuidad”, plantea.

“Por otra parte, el descontrol; las maniobras orquestadas y los operadores de los postítulos apócrifos, no hacen más que poner al descubierto el negocio millonario que se esconde detrás de estos papelitos, y que hoy parecieran todos sorprendidos por el carácter obsceno con el que se han manejado numerosos referentes, ávidos para sacar ventajas rentables mediante el diseño de un sistema perverso que extorsiona a los docentes, puesto que quien no entra en el mercado se queda excluido de la posibilidad de acceder a un cargo u horas”, señala Federación Sitech. Poco después, asevera que “el sistema está milimétricamente diseñado para profundizar la grieta entre quienes tienen poder adquisitivo y quienes miran desde afuera como aquél que compró 20 papelitos ya tiene asegurado un cargo, un ingreso, traslado e inclusive un ascenso, aprovechándose también de la distorsión que sufre el estatuto en relación al puntaje que acumulan por estos papelitos. Ante esto, que no es otra cosa que la rotunda ruptura del orden de mérito que desvirtúa toda situación de competencia, desde Federación Sitech proponemos un Congreso Docente para modificar la escala con la que se valoran nuestros antecedentes, revalorizando la antigüedad esto es, poner en valor la carrera docente”, subraya.

En esa línea, afirma que “en relación a los postítulos apócrifos, coincidimos que hay que sancionar a aquellos que actuaron de mala fe, sin dejar de advertir que esto no es suficiente y mucho menos la solución de fondo, dado que, mientras no se dé un corte definitivo al negociado detrás de los postítulos nada cambiará y será un simple lavado de cara, en el que el hilo se termina cortando por lo más débil sin tocar los intereses de los verdaderos responsables de este grotesco atentado contra la formación docente, en el que participaron y son responsables las políticas educativas a través de los distintos ministros -denunciados oportunamente-; los dirigentes gremiales que son parte del mercado y ahora queda clara la responsabilidad de la Dirección General de Títulos y Equivalencias, que habiendo registrado títulos, resulta que encuentra que los mismos carecen de validez, queda entonces la pregunta cómo y por qué otorgaron un número de registro, situación esta que no explica el ministro y que pone al descubierto la carencia total de control y la permeabilidad que tiene esa dirección general al registrar sin el mínimo de recaudo cualquier papelito que ingrese”.

“A esta cadena interminable de oportunistas, ahora le sumamos un nuevo eslabón, los abogados, quienes deseosos de sacar provecho de esta situación ya pusieron en acción una supuesta defensa para embaucar una vez más a los docentes”, dispara el gremio educativo.

“En estas condiciones en la que conviven vendedores ’legales’; vendedores que mexicanean a los legales; docentes adulteradores; docentes estafados en su buena fe, no descartamos que pueda haber algún dirigente de este sindicato implicado, sin por esto desconocer que todos gozan del pleno derecho a defensa, pero de haber responsabilidades no caben dudas que Federación Sitech, como es tradición, tomará las medidas que correspondan tal la historia lo indica cuando se expulsó a dirigentes que se apartaron de la línea de este sindicato”, rememora.

“Claramente la situación a la que asistimos hoy, no es producto de la casualidad, no es un hecho fortuito, este sindicato ha venido denunciando desde el año 2017 el negocio millonario que se tejía detrás de las ‘ofertas’ de postitulaciones (léase bien, ‘ofertas’ y no ‘propuestas’” justamente por el carácter mercantil de las mismas), y mientras Federación Sitech denunciaba y sacaba el velo sobre la estafa pedagógica, en la que la formación continua era un ‘hacer como si’ con la acumulación de papelitos, los que hoy se rasgan las vestiduras hacían la vista gorda a la par que llenaban los bolsillos y perfeccionaban el sistema perverso en el que la máxima aplicada era el ‘sálvese quien pueda’, aprovechándose y beneficiándose de la necesidad de los docentes. Esos mismos que ahora quieren levantar la bandera de ‘poner límite a los postítulos’ son los ideólogos del ‘compra y venta’ de los postítulos. Como reza una canción popular de León Gieco ‘la cuestión está estudiada’, cortar el hilo por lo más débil, seguir aceitando el lucrativo negocio de los postítulos y el siga, siga; acá no pasó nada”, sostiene Federación Sitech.