Federación SITECh pide convocatoria urgente de la Comisión de Política Salarial

Federación SITECh, “ante las declaraciones públicas del Ejecutivo Provincial quien anticipó el inminente anuncio para el próximo viernes sobre “la política salarial para el sector docente”, exige la convocatoria urgente a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, advirtiendo al gobernador que la pretensión de evitar el diálogo en el ámbito de la negociación paritaria no hace más que profundizar el conflicto.

“En este sentido, sostenemos que el ámbito natural para la discusión paritaria es el de la Comisión de Política Salarial, por lo que anticipar anuncios unilaterales sin haber convocado a los sindicatos es claramente una política de blindaje para seguir negando la posibilidad de discutir la deuda que mantienen con este sector producto del incumplimiento de la cláusula gatillo en el año 2.020”, indica Federación SITECh.

“El gobernador, subestima a la docencia cuando manifiesta ‘Esperamos tener la evaluación del Índice de Precios para el día jueves y, en consecuencia, el viernes anunciar también la política salarial para el sector docente’, ya que todos sabemos que la aplicación de la cláusula gatillo es automática cada vez que se cierra un trimestre (no se revisa nada, es de aplicación inmediata), por lo que el gobernador debe saber que la docencia no espera el espectáculo de sus anuncios en cadena provincial, tal lo hiciera en septiembre del 2.020, la docencia por el contrario, espera se retome la discusión sobre la famosa deuda y se ponga sobre la mesa la urgente devolución de los descuentos por días de paro”, subraya el sindicato docente. Para poco después remarcar que “negar la discusión, desconocer las paritarias y anticipar anuncios es una clara demostración de un gobierno que hace gala de su corte autoritario, desestimando toda posibilidad de apertura a la discusión democrática en los ámbitos de negociación colectiva.

Más adelante, expresa: “Claramente el Ejecutivo pretende instalar, en un año electoral, que los compromisos asumidos se cumplen, sin embargo, la docencia en su conjunto sabe, no por haberlo leído en los diarios, sino por vivencia propia que Capitanich no cumplió con su palabra en el 2.020 y que lejos de reconocer su falta y saldar su deuda, arremetió con bestiales descuentos por días de paro al punto de quitarles el plato de comida a miles de familias docentes, brutal disciplinamiento que sólo puede pensarse de un gobierno embriagado de soberbia”, subraya el gremio de la educación.

Amplía en el concepto: “Nadie niega la importancia de mantener la cláusula gatillo como mecanismo para no seguir perdiendo contra la inflación, pero por si sola no es suficiente, más si tomamos en consideración lo que se ha perdido año tras año (2.016, 2.017, 2.018) y que se agravó en el 2.020 cuando el Gobernador no cumplió con su compromiso, por lo que pensar la cláusula gatillo como recomposición salarial es una falacia ya que habiendo perdido más del 90 por ciento del poder adquisitivo producto de los continuos ajustes, la cláusula sólo asegura no seguir desangrándose, por lo que es necesario volver a discutir salarios para diseñar una política que nos permita una recuperación histórica, hecho que solo es posible con una comisión de política salarial abierta y no con meros anuncios propagandísticos y electorales”.

“El Ejecutivo no puede hacer oídos sordos al pedido de convocatoria a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo; no puede negar lo que la ley manda y debe tener la grandeza de acercar las partes y discutir a conciencia la bochornosa situación de las escuelas públicas; el Gobernador no puede seguir consintiendo los atropellos cotidianos a nuestra ley madre como lo es el Estatuto del Docente; no puede seguir castigando a los trabajadores docentes desocupados, que por inoperancia o peor por ensañamiento de parte de un Ministerio minado de contadores, prácticamente no han accedido a una suplencia durante todo el 2.020 y lo que va del 2.021 por la implementación de instrumentos legales nefastos que no solo atentan contra la posibilidad de trabajo, sino también destruyen la tan pregonada continuidad pedagógica”, sostiene en el escrito Federación SITECh. A que luego afirma: “Es verdaderamente absurdo el último decreto sobre designaciones ya que habilitan que las mismas sean cuando la suplencia es superior a dos días corridos, pero cómicamente, el mentado y extremadamente burocrático sistema de reconocimientos médicos, emite el dictamen cuando la suplencia ya finalizó, por lo tanto, nadie pudo ser designado. En síntesis, un decreto para la tribuna, para quedar bien con algunos “amigos”, pero en la práctica inaplicable hasta tanto no restituyan los reconocimientos médicos tal lo establece el Estatuto y no según el mundo de fantasía de un subsecretario de segunda línea, con pocas luces para garantizar derechos, pero un crack para achicar y recortar”.

En este sentido, señala que “el Ejecutivo debe dar la cara en Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo y explicar por qué no cumple la sentencia judicial que ordena la devolución de los haberes descontados, cuando la retención con carácter confiscatorio supere el 20 por ciento de sueldo, deberá explicar por qué habiendo vencido los plazos puestos por la justicia a la fecha no ha hecho efectiva la devolución repitiendo las mismas prácticas de impunidad que su antecesor Peppo”.

Finalmente, Federación SITECh apela: “Señor Gobernador Jorge Milton Capitanich, convoque de manera urgente a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, son innumerables las demandas de la docencia y usted sabe que ese es el ámbito por excelencia para que sean discutidas, el camino de la soberbia no permite construir acuerdos sino por el contrario genera y perpetúa conflictos, usted podrá haber disciplinado con los descuentos, pero no olvide que la docencia es temblor de ideas, es tenaz y pese a los golpes siempre se levanta y vuelve a la trinchera de la lucha, a las calles, el lugar por excelencia en la que la acción colectiva masiva se impone ante su opresor”.