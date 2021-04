Se multiplican las voces de respaldo a Marcela Acuña y Mujeres al Frente

Los incidentes que se registraran en plena Semana Santa alrededor de la cobertura de una asamblea del Movimiento Socialista Emerenciano, que acompañaba una manifestación de un ex veterano de guerra junto a su hijo, vendedor ambulante desalojado, siguen generando controversias que apuntan contra la coordinadora de la agrupación Mujeres al Frente, Marcela Acuña.

En un lado se habla de respeto a la libertad de expresión y a la cobertura de los hechos. Mientras que desde el otro lado, las voces se multiplican para recordar y reconocer la labor concretada por la organización que conducen Emerenciano Sena y Marcela Acuña. Así es que en una recorrida por las redes sociales, hoy tan llenas de haters y odiadores de las ideas, se pueden ver textos que expresan: “escribo esto desde mi corazón porque lo siento hacerlo ya que me da impotencia algunas cuestiones que se expone en los medios, los que me conocen saben que soy un persona de pueblo común que salió de su lugar por cuestiones de trabajos ya que no podía ejercer mi profesión, vinimos con mi pareja con miedo y muchas inseguridades en la gran ciudad, tuvimos la bendición de encontrar personas como la Sra Marcela, Emerenciano y compañeros que nos ayudaron dándonos trabajo y siempre apoyándonos en todo momento, por eso ellos son como nuestros padres en este lugar”.

Destacan también que “todos los días, la organización trabaja para ir mejorando muchas cuestiones ya que somos muchas personas la que compartimos el espacio y no todo pensamos iguales pero sabemos lo que queremos, aprendimos que nadie te regala nada que solo luchando se consiguen las cosas por eso estoy muy orgulloso de pertecer al espacio y siempre voy a estar agradecido por todo lo que hace los coordinadores por nosotros,yo tengo la posibilidad de ayudar a mucha gente de mi pueblo”.

Testimonios en esa línea, apuntan que “con nosotros en Charata, no es de hoy, hace más de 7 años que él tiene una mirada especial por Charata, también tiene un secundario, sería un bachillerato libre para adultos, también un terciario qué hoy hay profesores y alumnos que terminaron su secundario y todo gratuitamente”, destaca Nilda Bravo.

Otros, acusan "persecución de la prensa” contra Marcela Acuña como es el caso de Jona Maggio, quien considera que contra la dirigente de Mujeres al Frente “ya se dicen cosas descabelladas sobre su persona, escribo esto desde mi corazón porque lo siento hacerlo, ya que me da impotencia algunas cuestiones que se expone en los medios, los que me conocen saben que soy un persona de pueblo común que salió de su lugar por cuestiones de trabajos ya que no podía ejercer mi profesión, vinimos con mi pareja con miedo y muchas inseguridades en la gran ciudad, tuvimos la bendición de encontrar personas como la Sra Marcela, Emerenciano y compañeros que nos ayudaron dándonos trabajo y siempre apoyándonos en todo momento, por eso ellos son como nuestros padres en este lugar”.

Ese sentido es el que toma Bárbara Scheneberger, cuando expresa: por esas cosas y muchas más es que los medios los odian hablan calumnia de ellos y muchos más por realmente no los conocen por eso hablan ...hasta Gustavo Olivello tiene miedo de un grupo de mujeres que luchan día a día por sus hijos/as y organizado por gran compañera que no tiene miedo a nada ni a nadie...basta de la persecución a los movimientos sociales y las mujeres también tenemos derechos...”