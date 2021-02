FESICh SITECh Castelli: "Hay un montón de cuestiones que no están solucionadas en el tema educativo"

FESICh SITECh Castelli participa activamente del inicio de las negociaciones salariales docentes. Damián Kuris, secretario general de este sindicato, hace escuchar la voz de las necesidades docentes de docentes del interior chaqueño en el salón Obligado de la Casa de Gobierno

En una de las primeras alocuciones, Kuris remarca: “Esta situación la escuchamos siempre, estamos hablando de salarios de indigencia, para ser pobre un docente tendría que ganar 36 mil pesos. Usted me dice un 18 por ciento como un gran logro, primero, que eso nosotros no lo vemos, lo que sí es que hay que recomponer salarios al valor del punto para lograr una reparación histórica de lo que hemos perdido a través de una bonificación remunerativa”.

El representante de FESICh SITECh Castelli hace una comparación con los que cuidan los establecimientos escolares. “Recuerdo que cuando me inicié en la docencia, un portero cobraba casi lo mismo que un maestro de grado, y hoy un portero cobra 36 mil pesos. Eso no quiere decir que sea un salario de rico, ni nada de eso. Está bien, es un salario de pobre. Ahora, los maestros estamos 10 mil pesos abajo”.

En esa línea, Kuris pone énfasis en que la discusión también tiene que pasar por la composición de los sueldos de los docentes. “Me parece que hay que ir trabajando al tema salarial, pero también debemos ir discutiendo el tema de la estructura del salario, hay muchas cosas que quedaron el camino, en su momento, lo hemos planteado el estado docente. En su momento, se planteó una bonificación por el título docente. En este caso debemos discutir una bonificación, que puede ser movilidad o llámese trayectoria docente, pero hoy va a llegar el litro de nafta a tres dígitos. Esa es la realidad, el año pasado, la nafta valía la mitad, la carne valía la mitad, el pan valía la mitad”.

En el marco del salón mayor de la casa gubernamental chaqueña, Kuris expone el planteo que le han hecho trabajadores de la educación. “Lo más triste es escuchar que un colega te diga ‘mirá no voy a ir a la designación me voy a quedar a cobrar la tarjeta Alimentar y gano más que un docente’. Entonces, ¿de qué educación de calidad me hablan?

Además, plantea el malestar por docentes sin designaciones. “El año pasado no fueron capaces de ayudar a los docentes que no tenían cargo. Primero tardaron 8 meses para hacer las designaciones, que hoy es una cuestión que debemos discutir porque estamos ante un sistema totalmente corrupto en el tema designaciones, e inclusive, ustedes nunca quieren hacer el entrecruzamiento entre los docentes de aquí y de Corrientes. Y, hoy el ideólogo de toda esta cuestión es el señor Juan Martín Fernández, porque hoy no viene a la presencialidad, busco turno y ya está, la tenemos en Resistencia, la tenemos en Taco Pozo con los docentes de Santiago; nosotros somos muy solidarios, hay que terminar estas historias”.

Kuris también expone preocupaciones por el abordaje que tienen desde el gobierno provincial con el tema sanitario. “Otra es el protocolo, es una vergüenza escuchar a la subsecretaria de Educación que no le interesa el protocolo docente, hoy aun no nos sentamos a discutir y quieren comenzar el 22, ¿qué va a pasar con las personas de riesgo? ¿Qué va a pasar con las embarazadas? Les voy a decir que las escuelas no están en condiciones, yo soy el presidente de una cooperadora de una escuela de Castelli y el techo del baño de mujeres está en derrumbe, mandaron a una empresa a ver qué cosas tienen que hacer. Entonces, ustedes ven otro cassette, porque nosotros conocemos la actividad. ¿Qué hicieron todo este tiempo? La empresa fue a ver, y yo estuve en esa oportunidad porque la acompañé a la directora y no hicieron nada todavía. Y teóricamente la semana que viene o la otra quieren comenzar las clases. También escuché a la ministra en una reunión que tuvimos los padres, y la ministra dijo que se hizo una licitación millonaria”.

Así también, Kuris plantea déficits en una amplia cuestión de temas alrededor de la educación. “No tenemos solucionado un montón de cuestiones que tenemos que sentarnos a discutir. Debemos discutir salarios, debemos discutir protocolos, un montón de cosas antes de ir a la presencialidad. Ahora me pregunto, el año pasado no volvíamos a clases si no teníamos vacunas, hoy sí ¿Qué cambió? Nada cambió. Otra cosa, es cuchar que los regionales manejen recursos, Dios mío, me acuerdo que teníamos otro regional anterior que solamente hacía pintar la dirección para que cuando venga la ministra esté pintada la dirección ¿Eso van a hacer con los recursos? Me parece que están yendo por un mal camino”, subraya.