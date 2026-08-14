Mateo Sujatovich convoca a talentos emergentes para abrir su gira solista en el NEA

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Convocatoria "Mateo te presenta a vos": Iniciativa lanzada por Conociendo Rusia (Mateo Sujatovich) para que artistas emergentes del NEA sean teloneros en sus próximos conciertos.

Ciudades y sedes:

Corrientes: Teatro Oficial Juan de Vera (8 de septiembre). Entradas en weepas.ar y boletería.

Resistencia: Centro Cultural Guido Miranda (9 de septiembre). Entradas en gradatickets.com y boletería.

Objetivo de la iniciativa: Apoyar nuevos talentos, visibilizar el trabajo de artistas emergentes y convertir la gira en un espacio de encuentro con las escenas musicales locales.

Cronograma de inscripción por etapas:

Agosto: Postulación para shows de septiembre.

Septiembre: Postulación para shows de octubre.

Octubre: Postulación para shows de noviembre.

Mecánica de selección: Los interesados deben completar un formulario online. Los preseleccionados se anunciarán en Instagram (@cosasparadecirteok), donde el público votará al proyecto ganador que abrirá el show en su ciudad.

RESISTENCIA/CORRIENTES (Agosto de 2026) .-La iniciativa de El Ruso nace con el objetivo de generar una oportunidad para nuevos talentos y convertir la gira en un espacio de encuentro con las escenas musicales de cada ciudad. Detrás de cada artista hay horas de ensayo, canciones escritas en una habitación, escenarios pequeños y el deseo de que alguien escuche, por primera vez, lo que tiene para decir.

Con este proyecto, Mateo busca devolver parte de lo que la música le brindó a lo largo de su recorrido, impulsando a quienes hoy están transitando ese mismo camino. La convocatoria se desarrollará en etapas, acompañando el calendario de la gira. Durante agosto podrán postularse los artistas de las ciudades con shows programados para septiembre; durante septiembre será el turno de las fechas de octubre; y durante octubre se abrirá la inscripción para los shows de noviembre.

Para participar, los interesados deberán completar un formulario online. Los artistas preseleccionados serán anunciados a través de @cosasparadecirteok, la nueva cuenta de Instagram creada especialmente para esta iniciativa. A partir de ese momento, el público podrá votar a su artista favorito y el proyecto más votado será el encargado de abrir el show en su ciudad. Toda la información sobre la convocatoria, las bases de participación y las novedades del proyecto está disponible en @cosasparadecirteok.

El músico y compositor Mateo Sujatovich continúa expandiendo su universo creativo y llegará al NEA con una nueva edición de su gira en formato solista, un espectáculo íntimo que propone un recorrido por las canciones más emblemáticas de su repertorio. La cita será el 8 de septiembre en el teatro oficial Juan de Vera, con entradas disponibles en weepas.ar y en la boletería del teatro; mientras que el 9 de septiembre se presentará en el centro cCultural Guido Miranda, con tickets a la venta a través de gradatickets.com y en la boletería del espacio cultural.