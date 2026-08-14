Seguridad vial en Chaco: trabajadores de delivery advierten que más multas no reducen los siniestros

Puntos clave de la noticia



Rechazo al enfoque punitivo: El sector de mensajería y delivery advierte que el aumento de sanciones no disminuye los accidentes de tránsito.

Exigencia de políticas integrales: Piden priorizar la educación vial, la capacitación continua, la infraestructura adecuada y campañas de concientización permanentes.

Inclusión en el debate: En el marco de los 30 años del servicio de cadetería en la provincia, los trabajadores demandan ser escuchados en la formulación de normas viales.

Exposición diaria al riesgo: Destacan la urgencia de contemplar la realidad de quienes pasan largas jornadas al volante en la vía pública.

Trabajadores de delivery impulsan un cambio en la prevención vial



RESISTENCIA (Agosto de 2026).- El debate sobre la seguridad vial toma un nuevo rumbo. El sector de trabajadores de cadetería, mensajería y delivery manifiesta su firme preocupación ante las recientes modificaciones al Código de Faltas y la Ley de Tránsito impulsadas en la Cámara de Diputados. Para el colectivo, la proliferación de multas y sanciones se muestra insuficiente para frenar el constante incremento de los siniestros en las calles.

Las herramientas de castigo ya existen en el sistema normativo y, sin embargo, las estadísticas de accidentes continúan en ascenso. Frente a este panorama, los repartidores exigen transformar la estrategia hacia un modelo integral de prevención urbana. La propuesta del sector prioriza la educación vial, la concientización masiva, la mejora en la infraestructura, la correcta señalización y los controles operativos efectivos sobre la simple penalización posterior al hecho.

La jornada laboral de estos trabajadores implica permanecer horas continuas expuestos a los peligros del tránsito diario. Por ello, insisten en que la política pública debe proteger al conductor antes de que ocurra la tragedia, en lugar de centrarse únicamente en la recaudación o el castigo posterior a la infracción.

En el marco de los 30 años del servicio de cadetería y delivery, los referentes de la actividad reclaman una mesa de diálogo representativa para aportar su experiencia de calle a las normas de tránsito.

"La seguridad vial no se construye solamente con sanciones: se construye educando, concientizando y previniendo para salvar vidas", sintetiza Fabio Zerpa, referente del sector.



Etiquetas / Tags SEO: Seguridad Vial | Trabajadores de Delivery | Cadetería y Mensajería | Ley de Tránsito | Prevención Vial | Educación Vial | Accidentes de Tránsito | Fabio Zerpa