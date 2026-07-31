Crisis del transporte en el Gran Resistencia: el Gobierno provincial refuerza gestiones para garantizar la movilidad

Puntos clave de la situación



Gestiones activas: El Ejecutivo provincial despliega mesas de trabajo permanentes para reconfigurar el sistema de transporte ante el actual contexto financiero de las empresas.

Regreso a las actividades: El Gobierno intensifica las acciones para asegurar la movilidad de alumnos y trabajadores ante el inminente reinicio del ciclo lectivo.

Complejidad del sector: Las empresas operadoras atraviesan procesos preventivos de crisis y concursos de acreedores que condicionan la prestación del servicio.

Reconfiguración técnica: Las autoridades provinciales evalúan cambios en los recorridos y el sistema de subsidios para garantizar la viabilidad del transporte público.

Demanda legislativa: La diputada Katia Blanc pone el foco en la necesidad de respuestas urgentes y un rol activo del Estado para cubrir los sectores desatendidos.





La crisis que atraviesa el transporte público en el área metropolitana de Resistencia moviliza al Gobierno provincial, que despliega una agenda de trabajo exhaustiva para brindar soluciones concretas a los pasajeros. En este marco, mientras la diputada Katia Blanc demanda una mayor intervención estatal para atender las necesidades de los vecinos en los barrios, desde el Ejecutivo se priorizan los canales de diálogo y las instancias de análisis técnico.

El escenario actual, marcado por la complejidad financiera que reportan las empresas del sector —con procesos preventivos de crisis y concursos de acreedores en curso—, exige un abordaje integral por parte de las autoridades. El Ministerio de Infraestructura y la Subsecretaría de Transporte sostienen reuniones técnicas para reconfigurar el sistema frente a la caída de pasajeros y los ajustes en el esquema nacional de subsidios.

El Gobierno provincial asume el desafío de gestionar un servicio esencial bajo un contexto económico adverso, enfocándose en la búsqueda de soluciones sostenibles. Mientras se mantienen las instancias de mediación, el Ejecutivo provincial reafirma su compromiso de mantener la conectividad del área metropolitana, buscando garantizar que el servicio público de pasajeros responda a la demanda de los ciudadanos en este regreso a la actividad plena.