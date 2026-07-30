Visitas guiadas para conocer la colección de arte del NBCh

Sobre la Muestra

¿De qué se trata? : La exposición “La enciclopedia mágica: la colección como refugio” es una curaduría de Daniel Fischer que pone en valor el acervo cultural del Nuevo Banco del Chaco (NBCh).

¿Qué vas a encontrar? Una selección de más de 50 obras que recorren la identidad y la memoria visual de la región.

Artistas destacados: Podrás observar piezas de referentes fundamentales como René Bruseau, Sánchez Kelly, Alfredo Pértile, Rodolfo Schenone, Milo Lockett, Mario Natalini, Stegmayer, Luciano Acosta, Beatriz Moreiro, Elida Salteño, Graciela Canesini, entre otros.

Fecha de cierre: La muestra estará disponible para el público en general hasta el 6 de agosto.

Es una invitación no solo a ver arte, sino a reflexionar sobre cómo los objetos y las obras funcionan como "reservorios afectivos" frente al paso del tiempo.

La muestra de obras de arte de Nuevo Banco del Chaco (NBCh) que está en exposición en el Club Social de Resistencia (avenida Alberdi 283), se podrá recorrer este jueves y este viernes, de 17.30 a 19, en visitas guiadas con acceso libre y gratuito, para conocer en detalle la colección de renombrados artistas que forman parte de nuestro patrimonio cultural e identitario.

La exposición reúne más de 50 obras de renombrados artistas chaqueños como René Bruseau, Sánchez Kelly, Alfredo Pértile, Rodolfo Schenone, Milo Lockett, Mario Natalini, Stegmayer, Luciano Acosta, Beatriz Moreiro, Elida Salteño, Graciela Canesini, entre otros.

“La enciclopedia mágica: la colección como refugio” se puede visitar hasta el 6 agosto, una propuesta que construye un breve itinerario poético por el patrimonio del Nuevo Banco del Chaco: un ejercicio de resguardo, sensibilidad y memoria contemporánea sobre nuestra trama visual.

Con curaduría de Daniel Fischer, se pone de manifiesto ante la sociedad la densidad del acervo cultural en resguardo de NBCh, en el camino estratégico que la entidad emprende con visión de futuro y valor por el pasado. La muestra está concebida como un espacio de amparo, que interroga los modos en que los objetos operan como reservorios afectivos frente a la fugacidad del tiempo.