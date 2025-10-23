La Libertad Avanza en el cierre: "La mejor manera de cerrar una campaña es cara a cara con la gente", dice Zdero

Los aspirantes al Congreso de La Libertad Avanza recorren varios sectores de Resistencia, en el cierre de campaña. En ese marco, el gobernador Zdero resalta que "la mejor manera de cerrar una campaña es cara a cara con la gente’".

Cierre de campaña de La Libertad Avanza

Zdero agradece el cariño de la gente, a la vez que destaca que:“la mejor manera de cerrar una campaña es cara a cara con la gente, cerca de los vecinos, son ellos los que nos dan las fuerzas y energías para continuar. Hoy nos toca llevar nuestras propuestas, pero siempre al lado de la gente”.

 

 

Este jueves por la tarde, los candidatos a senadores y diputados nacionales de la Libertad Avanza, lista 503, recorren varios  puntos de Resistencia como parte del cierre de campaña, en vista de las elecciones legislativas de este domingo 26 de octubre. Leandro Zdero acompaña “a los candidatos que buscarán representar y defender los intereses de los chaqueños en el Congreso de la Nación, impulsando una propuesta basada en el cambio, el orden y la transparencia”. La presencia del Gobernador reafirma “el compromiso de seguir reconstruyendo una provincia que quedó sumida en la desidia y la corrupción durante los gobiernos kirchneristas”.

 

 

Durante la jornada, los candidatos visitan numerosos sectores de la capital chaqueña. Entre ellos, el cruce de las avenidas Hernandarias y Alvear, Edison y Chaco, y la Peatonal de Resistencia.

 

 

En su mensaje de cierre de campaña, Zdero afirma que “los chaqueños eligieron un cambio en 2023, le dijeron basta a la inflación crónica, a la pobreza y a la corrupción que tanto daño nos causó. Ahora tenemos la gran oportunidad de seguir sacando al Chaco adelante”.

 

En tanto, la aspirante a la Cámara Alta del Congreso, Silvana Schneider expresa que “en 2023 los chaqueños le dijeron basta a la corrupción y es momento de ratificarlo”

 

La vicegobernadora y candidata a senadora nacional, Silvana Schneider, celebra el contacto con los vecinos.  “Estamos llevando el mensaje para ratificar lo que comenzó en 2023 de la mano del gobernador Zdero”, dice.

 

 

Acota que “se vienen años de desarrollo y crecimiento para la provincia, y ese es nuestro compromiso. En 2023, los chaqueños decidieron dejar atrás a los gerentes de la pobreza, la corrupción y la impunidad. Ahora llegó el momento de que el Chaco despegue”, afirma.

 

 

El postulante a la Cámara Alta del Congreso, Juan Cruz Godoy, expresa: “Queremos que los jóvenes tengan oportunidades y que el esfuerzo valga la pena”.

 

Así también, Godoy remarca que “la gente nos pide que no aflojemos. Nuestro compromiso es seguir ordenando la provincia para no volver a los tiempos de la delincuencia y el miedo”.



