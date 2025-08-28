Estatales provinciales: Está habilitado el Adelanto Chaco 24

Está disponible el servicio de Nuevo Banco del Chaco que permite anticipar compras con tarjetas de débito. Está destinado para activos y pasivos provinciales, empleados de empresas del Estado.

Tarjeta de débito en compra

Ya está habilitado el servicio Adelanto Chaco 24 de Nuevo Banco del Chaco ya está habilitado para anticipar compras con tarjeta de débito en comercios de toda la provincia, antes de la acreditación de haberes. Está disponible para clientes en situación normal: activos y pasivos provinciales, empleados de empresas del Estado, Ecom, Sameep y Secheep y empleados de empresas privadas que perciben sus haberes en la entidad.

 

 

Las compras realizadas con Adelanto Chaco 24 no tienen intereses y se puede utilizar en comercios de todos los rubros como supermercados, almacenes, estaciones de servicios, restaurantes, farmacias e indumentaria, entre otros. El monto utilizado se descontará sin intereses.

 

 

El disponible se puede consultar en la página web de Nuevo Banco del Chaco nbch.com.ar. Se debe ingresar en el menú Personas -> Préstamos -> Consultas de disponibles anticipos.

 

