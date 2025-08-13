Crimen de Carlos Tereszecuk: Piden se lo considere delito de lesa humanidad

De acuerdo a la prueba recolectada, Tereszecuk ha sido secuestrado en noviembre de 1976 por razones políticas para ser torturado en la Jefatura de Policía de Resistencia y luego su cuerpo, arrojado al río Paraná. Finalmente ha sido sepultado como NN en el cementerio de la localidad correntina de Empedrado.

El requerimiento fiscal, realizado el 14 de julio pasado, se da en el marco del fallecimiento de los máximos responsables de la Jefatura de Policía del Chaco en 1976, los comisarios Carlos Thomas, Wenceslao Ceniquel y Lucio Humberto Caballero, y ante la imposibilidad de avanzar con la identificación de otros responsables del secuestro y la desaparición de Tereszecuk.

Familiares de Carlos Tereszecuk reciben sus restos, en 2018 (Foto: Fiscalía Federal de Resistencia)

Los familiares, en su carácter de víctimas de un crimen de lesa humanidad, han solicitado el dictado de una sentencia que reconstruya cómo han sido realmente los hechos, garantizándoles el derecho a la verdad con un sentido de reparación y que pueda contribuir a la reconstrucción de la memoria histórica de la sociedad.

Fuente: Fiscales.gob.ar