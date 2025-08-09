Federacion Sitech: “Hay que convertir en ley, la cláusula gatillo"

En medio de la manifestación de docentes, Eduardo Mijno, secretario general de Federación Sitech sale a responder declaraciones del Gobierno provincial acerca del rol que tendrían los sindicatos docentes

“No sé cuál es la información errónea o la campaña de desprestigio de los sindicatos, no han logrado desprestigiar a los sindicatos, ya que los docentes están en todas las plazas “, remarca la importancia de la participación docente en cada marcha convocada por las entidades gremiales.-

“Lo que sabemos es que los sindicatos docentes tenemos que estar presentes y si no estamos presentes vamos a quedar sin una herramienta que es la cláusula gatillo, existe la posibilidad de que esa cláusula salga por ley, así nos quedamos tranquilos, no tendremos que discutir año por año, vamos a pelear para lograr la recomposición salarial, por sobre la cláusula gatillo”, define como meta próxima.

“Es clave la unidad de los docentes y de todos los sindicatos, eso es esencial y sobre todo la capacidad de movilización, sino hay movilización no existe paro alguno que modifique esta situación”, plantea el secretario general de Federación Sitech.

“Hace falta convertir en ley la Cláusula Gatillo”

Respecto a la iniciativa que modifica la cláusula gatillo, para los docentes Eduardo Mijno insiste en la necesidad de “ponerle fecha y establecer las condiciones, de cuánto se va a recomponer, cuál va a ser el índice que se va a tener en cuenta y que vaya dirigido a los jubilados y activos”.

Nivel de aprendizaje de los alumnos

En relación a las declaraciones de la ministra Sofía Naidenoff acerca de que “todavía existen alumnos que no han aprendido a leer y que va a costar revertir esta situación”, Chaco On Line consulta al dirigente sindical docente: “Habría que preguntarles para qué son gobierno, porque si viene para darnos problemas y tirarle los problemas a los trabajadores, se pregunta ¿para qué se postularon para ser gobierno? Son ellos los que tienen que solucionar el problema.

“No vamos a tener pausa hasta conseguir la cláusula gatillo”

El secretario general de Federación Sitech rechaza la medida dispuesta por el gobernador Leandro Zdero de suspender la cláusula gatillo, tras sostener que “era necesario hacer una pausa”, por lo que el secretario general de Federación Sitech rechaza esta decisión del Ejecutivo provincial. “No vamos a tener pausa hasta conseguir la cláusula gatillo”, dice taxativo.