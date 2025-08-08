Conforman Fuerza Patria en Chaco

En un acuerdo electoral, conforman Fuerza Patria en la Provincia del Chaco. Integrado por los partidos Partido Justicialista – Distrito Chaco, Partido del Trabajo y del Pueblo, Movimiento Libres del Sur, Partido Frente Grande, Kolina, Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo, Partido Renovador Federal, Frente Renovador, Partido Frente para el Cambio, Partido Corriente Martín Fierro, Movimiento Izquierda Juventud Dignidad, Corriente de Pensamiento Bonaerense y Partido Frente para la Victoria, Partido Proyecto Popular confirman la coalición.



En un documento, expresan: “Nuestra misión es clara: defender los intereses del pueblo argentino y chaqueño en el Congreso de la Nación desde el 10 de diciembre, enfrentando con decisión las políticas de hambre, entrega y ajuste que impulsa Javier Milei y su gobierno de La Libertad Avanza.



Nos proponemos construir una Argentina Federal e Inclusiva, con trabajo digno, soberanía económica, justicia social y un Estado presente que garantice derechos y oportunidades para todos. Desde el Senado y la Cámara de Diputados vamos a frenar la entrega de nuestros recursos estratégicos, impedir el desguace del Estado, proteger la producción nacional y promover leyes que fortalezcan la industria, el campo, la ciencia, la educación y la salud pública.



El 26 de octubre será una fecha decisiva: o se consolida el modelo de ajuste y desigualdad de Milei, o se abre paso a un proyecto nacional y popular que defienda a los que producen y trabajan. Fuerza Patria es la herramienta para dar esa batalla.



Defender a la Argentina es defender al Chaco. Y eso vamos a hacer.”