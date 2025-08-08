Aptasch está en estado de alerta, promoviendo asambleas y organizando acciones de visibilización. Advierte sobre la grave crisis en Salud Pública remarcando la pérdida del poder de compra del salario.
Conforman Fuerza Patria en Chaco
Encabezado por el Partido Justicialista, presentan la coalición electoral Fuerza Patria. Con la premisa de hacer frente a las políticas que impulsan Javier Milei y La Libertad Avanza.Actualidad - ProvinciaChaco On Line
En un acuerdo electoral, conforman Fuerza Patria en la Provincia del Chaco. Integrado por los partidos Partido Justicialista – Distrito Chaco, Partido del Trabajo y del Pueblo, Movimiento Libres del Sur, Partido Frente Grande, Kolina, Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo, Partido Renovador Federal, Frente Renovador, Partido Frente para el Cambio, Partido Corriente Martín Fierro, Movimiento Izquierda Juventud Dignidad, Corriente de Pensamiento Bonaerense y Partido Frente para la Victoria, Partido Proyecto Popular confirman la coalición.
En un documento, expresan: “Nuestra misión es clara: defender los intereses del pueblo argentino y chaqueño en el Congreso de la Nación desde el 10 de diciembre, enfrentando con decisión las políticas de hambre, entrega y ajuste que impulsa Javier Milei y su gobierno de La Libertad Avanza.
Nos proponemos construir una Argentina Federal e Inclusiva, con trabajo digno, soberanía económica, justicia social y un Estado presente que garantice derechos y oportunidades para todos. Desde el Senado y la Cámara de Diputados vamos a frenar la entrega de nuestros recursos estratégicos, impedir el desguace del Estado, proteger la producción nacional y promover leyes que fortalezcan la industria, el campo, la ciencia, la educación y la salud pública.
El 26 de octubre será una fecha decisiva: o se consolida el modelo de ajuste y desigualdad de Milei, o se abre paso a un proyecto nacional y popular que defienda a los que producen y trabajan. Fuerza Patria es la herramienta para dar esa batalla.
Defender a la Argentina es defender al Chaco. Y eso vamos a hacer.”
Vacunan en la plaza 25 de Mayo
Significativa concurrencia se da en la posta de vacunación que ofrece vacunas de calendario, Qdenga y antigripal, en la plaza 25 de Mayo de Resistencia. Es parte de un operativo que se lleva adelante en todo el Chaco.
Veto a la emergencia en discapacidad: Chaqueños manifiestan por la inclusión y la integración
Manifestantes junto a personas con discapacidad recorren rodeando la plaza 25 de Mayo. Expresan su rechazo al veto a la emergencia en discapacidad.
ARCA simplifica trámites de importación de productos alimenticios e insumos industriales
ARCA incorpora el aviso de importación y la autorización para productos alimenticios de otros orígenes al Régimen Nacional de Ventanilla Única de Comercio Exterior. Estas resoluciones generales están publicadas en el Boletín Oficial bajo los N° 5731 y 5730/25.
“Se están gastando tres veces más en pautas publicitarias y en fiestas", remata Pérez Pons
El legislador provincial Santiago Pérez Pons sostiene que es una decepción absoluta, la suspensión del pago de la cláusula gatillo a los docentes. Dice que es un chiste, cuando se le hace ver que el gobierno dice que es debido a una pesada herencia, “se están gastando tres veces más en pautas publicitarias y en fiestas", refuta.