“Se están gastando tres veces más en pautas publicitarias y en fiestas", remata Pérez Pons

Santiago Pérez Pons, ex ministro de Economía del ex gobernador Jorge Capitanich, sale al cruce de las declaraciones del actual ministro de Economía del gobernador Leandro Zdero por el anuncio de la suspensión de la cláusula gatillo a los docentes chaqueños.

Ante el anuncio de la suspensión de la aplicación del pago de la cláusula gatillo, el diputado provincial Santiago Pérez Pons manifiesta que es “una decepción absoluta, el gobernador llegó al gobierno diciendo que no solamente iba a sostener la cláusula gatillo sino que con una política llevada durante años junto al ex gobernador Jorge Capitanich , que no solamente existían aumentos de la cláusula gatillo sino por encima de la cláusula Gatillo y llegó al gobierno diciendo, que era algo que iba a mantener, pero al año y medio, primero le sacaron el Incentivo Docente a los docentes, le sacaron el aumento de Conectividad, le sacaron las paritarias porque hace un año y medio no son convocados a dialogar sobre la política salarial, le sacaron los aumentos de todos los años que nosotros pagábamos; todos los años por encima de la cláusula gatillo. Decíamos que la cláusula gatillo se actualiza trimestralmente y después se definía el aumento, en el 2021 fue del 25 por ciento; en el 2022 fue del 20 por ciento y en el 2023 fue del 23 por ciento, siempre aumentos por encima de la cláusula gatillo. Ahora el único derecho que tenían para no perder con la inflación que venían percibiendo todos los trimestres que era la cláusula gatillo que ahora Zdero toma la decisión de eliminar de un día para el otro, alinearse con el presidente de la Nación, de que los salarios no aumenten más del 1 por ciento por mes, y bueno la población en general fueron todos engañados y los docentes. Estamos hablando de 5000 docentes activos, 45 mil familias y 20 mil docentes jubilados; hoy más de 65 mil personas hoy recibirán el aumento de la cláusula gatillo”, subraya el legislador del Frente Chaqueño.

Considera un chiste, cuando se le hace ver que el gobierno de Zdero dice recibir una pesada herencia. “Nos fuimos en diciembre del 2023, al mes de gobierno dijeron que se había dejado todo un desastre, ese mismo enero el gobernador abonó la cláusula gatillo del 53 por ciento, un mes después de habernos ido nosotros del gobierno. Después del año de gobierno de su gestión, donde el gobernó durante un año y medio no puede pagar el 6 por ciento, está claro que no hay una decisión o una culpabilidad, es como si alguien alquilara una casa vivís durante un año y medio en esa casa, invitas gente, hacés fiesta etc. Y en un momento empezás a ver problemas en la casa y en el momento de pagar los arreglos decís esto es culpa del inquilino anterior que también vivió acá, Zdero hizo eso, durante 18 meses la pagó, no dijo nada, la sostuvo porque era justa, pero ahora no quiere seguir no quiere seguir pagándola y la culpa mágicamente es del gobierno anterior que la aplicó durante 3 años”, ejemplifica Pérez Pons.

Si bien no quiere ser muy técnico, dice que sí, cuando se lo consulta por si hay dinero para pagar la cláusula gatillo. “La provincia recauda 280.000.000 millones de pesos por mes, que es lo que recauda y gasta en salarios 160 mil millones de pesos, acá estamos hablando de 5 mil millones que cuesta la cláusula gatillo, de los 280 mil millones que destina el gobierno, en todos sus gastos mensualmente, claramente los recursos están. Para hacer un paralelismo, se están gastando tres veces más en pautas publicitarias y en fiestas de lo que vale la cláusula gatillo, no estamos hablando de un monto que es imposible de llevar adelante”, enfatiza el ex ministro de Economía de Capitanich.

Al hacerle ver que Educación dice que están abiertos al diálogo, Pérez Pons afirma que “el diálogo es entre dos o más personas, durante un año y medio la ministra de Educación habló sola y nunca convocó a los docentes, nunca hubo diálogo y mucho menos lo habrá más adelante. El punto central acá es la alianza de Zdero con el presidente, es una alianza que no tiene ningún fruto con nuestra provincia, no hay una defensa de los recursos que no corresponden. El presidente pidió que los aumentos salariales no fluyan este tiempo, porque él cree que eso impacta en la inflación. Estamos hablando de 45 mil a 60 mil pesos era lo que iba a recibir el docente hoy, el día viernes y el día lunes, o sea entre 45 mil y 70 mil pesos.¿Dónde se gasta esa plata? Se gasta en la localidad donde vive el docente , comprando la comida, comprando vestimenta y esto no solo va a tener efecto en el bolsillo del docente, sino un impacto en el sector privado generalizado”, expone el legislador del Frente Chaqueño.

Pérez Pons pone en discusión el argumento del gobierno de que la suspensión de la cláusula gatillo es para compras de medicamentos. “Hoy la situación del InSSSeP nunca tuvo tantos amparos, para que cumplan con los medicamentos oncológicos de los enfermos y nunca los tuvo y ¿qué significa un amparo?, una presentación porque no te están dando respuestas, en fin el gasto en salud es del 8 por ciento en toda la provincia, por lo tanto si cumplieran con el presupuesto, de todos los recursos que tiene el Estado, aún así tienen el 90 por ciento para decidir si le pagan o no le pagan la cláusula gatillo a los docentes, de vuelta es una mentira, mintieron en campaña y no les queda otra que cumplir con el presidente, es una decisión del gobernador y lo peor de todo el gobernador no da la cara, manda a funcionarios de tercera línea, subsecretarios a anunciar de que esto no va a ocurrir más, la verdad que yo entiendo la decepción, a nosotros nos decía con qué plan venía, pero a un montón de docentes que sí lo acompañaron, que sí confiaron en el gobernador, seguramente la decepción sea inmensa”, expresa Pérez Pons.