Panzardi: “No estoy en política para ser conducida hacia un trabajo electoral que solo mira a Buenos Aires"

Claudia Panzardi. Intendenta de Laguna Blanca, en su cuarto mandato; ex diputada provincial durante dos mandatos. Actualmente presidente del Congreso del PJ.







Durante los últimos días ha generado ruido en el ámbito político con el portazo dado en su relación con el ex gobernador Jorge Capitanich. Seguido ha llegado la conformación del espacio “Somos Chaco”. De todo esto, Panzardi habla con Chaco On Line.

Avanza en sus declaraciones, acerca del ámbito que pretenden converger con Eduardo Aguilar. Otro de los aspectos en su conversación con este portal de noticias, cómo es la relación entre los intendentes. Su relación con los “popes” del justicialismo. Y con Magda Ayala…



Motivos de su alejamiento de Capitanich

En su conversación con Chaco On Line, Panzardi comenta los motivos de la ruptura en su relación con Jorge Capitanich. “La falta de democratización en la selección de los candidatos, que nosotros ofrecemos como oferta electoral a la ciudadanía del Chaco, por un lado; por otro lado, ver cómo se siguen premiando a dirigentes que no están en el territorio y que no gozan del consenso popular, entonces lo que se busca es ponerlos a dedo en detrimento de muchos dirigentes que venimos trabajando desde hace muchos años en el territorio que no nos dan la oportunidad de participar; que en muchas oportunidades hemos transmitido el descontento con esta decisión, con la decisión de acompañar y de votar en la Legislatura la suspensión de las PASO para que no se pueda democratizar nuestra elección de candidatos”.



Después, apunta el malestar que le ha provocado “la negativa de llevar adelante elecciones internas y la disolución de la mesa política que estuvo conformada por muchos años donde teníamos participación, diálogo, escucha, más allá de que siempre respetamos la conducción de Jorge Capitanich, pero en el último tiempo esto se ha convertido en algo que a mí no me contiene. Yo no estoy en política para ser conducida hacia un trabajo electoral que solo mira a Buenos Aires, que solo trata de acomodarse con los dirigentes nacionales y que hace caso omiso a la necesidad, al pedido de las bases en nuestro partido. Hay compañeros y compañeras que han quedado en el camino, hubo un desplazamiento muy importante de la dirigencia en nuestras filas, algunos se desplazaron hacia otros frentes ,otros se quedaron en la casa, no trabajaron, no pidieron el voto y eso hizo que perdiéramos las elecciones. Todo eso fue la previa, la resultante y eso se viene dando ya desde la gestión de gobierno del 2019 y 2023 y también lo hemos bien advertido, en su momento cuando había que cambiar funcionarios que no funcionaban. Vemos que se privilegia a una parcialidad política , a una organización política por dentro del peronismo, que hoy por está cooptando totalmente el partido, que estamos a merced de ello sin importar nuestra trayectoria, nuestro trabajo; mucho menos de lo que estamos pidiendo”, advierte Panzardi.

Profundiza sobre las disidencias con Capitanich. “Le solicité al presidente del partido si iba a ser candidato a senador, que todos sabemos que es el cargo al que él aspira, por qué no permitía que alguien del partido pueda encabezar la lista y no ser él un candidato testimonial, no mentirle a la gente con una candidatura que del vamos admitía que no iba a asumir, entonces estaba este otro grupo en pugna que en ese momento estaba liderado por otros intendentes por la vicepresidenta del Partido Justicialista, Magda Ayala y entonces dije por qué no encabeza ella, entonces así no nos dividimos, ya que ella quería ser candidata a diputada provincial, aceptábamos eso antes de sufrir una fractura y lo de Capitanich fue una estrategia, no fue algo legítimo, ahora nosotros lo podemos constatar porque ahora están pugnando por cargos dentro de nuestra fila, no quieren ir solos y ahora hablan de una unidad, que es por conveniencia, esto es engañar y mentir a quienes tenemos la sana de competir, no queremos el dedo mágico, queríamos tener la posibilidad de dirimir los liderazgos y tener a los mejores candidatos y a quienes perdieran las elecciones tuvieran la obligación de acompañar, porque no es traición el irse ante la falta de respuestas, traición es haber tenido una instancia democrática y no reconocer los resultados, eso sería traición”, aclara sobre su manera de ver y sentir las diferencias que se viven en la conducción del justicialismo chaqueño.

“A quienes nos gusta la política, que tenemos respuestas en nuestras filas podamos buscar estar cerca del electorado y representando una opción que pueda prender o no, eso depende de la gente, pero nuestro trabajo político es de cara a la ciudadanía. Hay legisladores nacionales que gozan de miles de privilegios, vemos cómo se aumentan los sueldos de a millones y después dicen que pertenecen al campo nacional y popular y no nos representan. Todo eso lo he expresado en el Partido Justicialista en su momento. Tenemos legisladores nacionales que no recorren el territorio, que no apoyan, que no ayudan, que no se los ve, que brillan por su ausencia, que gozan de contratos millonarios y nosotros no sabemos a quién ayudan o a quien atienden. Necesitamos representantes del pueblo que dejen de decir que son nacionales y populares y resulta que son multimillonarios y les importa tres pepinos de la gente que sufre y resulta que vienen y dicen que la gente sufre y qué hicieron para eso. Yo fui 8 años diputada provincial y recorrí mi provincia, no hay un pueblo, un paraje en el que no haya estado una vez; entonces cuando uno recorre y habla, uno va adquiriendo compromiso y cuando uno le pide el voto a la gente el dirigente tiene compromiso, cuando el dirigente es puesto a dedo, tendrá compromiso con ese que lo postuló y eso es lo que se quiere y se busca y es eso contra lo que reaccionamos, contra la dedocracia que pare con dirigentes sin compromiso con el pueblo”, alerta sobre las disputas en el frente de la conducción.

Frente electoral Somos Chaco

La conversación con Chaco On Line, toma color cuando pasa a la construcción de un nuevo espacio. “Estamos trabajando en eso, yo no tengo un partido propio, Aguilar si lo tiene, pero le están demorando mucho algunas cuestiones; también partidos que se han expresado que quieren acompañarnos, nos cuentan como tratan de bajar eso, de que no nos acompañen, para que no se forme nuestro frente, la verdad que está siendo muy dura esta etapa, se están haciendo los mayores esfuerzos por ser una alternativa, una opción electoral, espero que se logre y si no vamos a seguir trabajando con más tiempo para el 2027”, advierte sobre las dificultades en el armado del nuevo ámbito.

Intendentes interesados en sumarse a Somos Chaco

Muchos son los dirigentes que han mostrado interés en incorporarse a este nuevo espacio electoral. “Los intendentes están muy dispersos y la verdad que están muy desencantados, decepcionados más que digan que aglutinan intendentes, la verdad que eso ya se ha visto en los resultados electorales de mayo, de peronistas que llevan buenas gestiones a pesar de la crisis y que en sus pueblos han perdido las elecciones y ganó Zdero; entonces, es una decisión muy difícil para los intendentes y están muy comprometidos y no vamos a esperar que salgan a dar la cara con un espacio nuevo que no está consensuado con el presidente del partido, porque una cosa es un espacio que se discutió y se conformó, en este caso no es así pero creo que el pueblo nos va acompañar”, alienta Panzardi, sin dejar agujeros por los que se escape algún nombre de jefes comunales peronistas o dirigentes pejotistas.

“Es cuestión de seguir madurando la idea con dirigentes que tengan compromiso con la gente del Chaco”, reafirma con tenacidad.

La intendenta de Laguna Blanca profundiza sobre las diferencias entre los referentes pejotistas. “Tenemos legisladores nacionales que no se hablan entre sí por pertenecer a distintos partidos políticos. Tenemos legisladores nacionales que jamás se reunieron con el gobernador, entonces cómo nos va a ir bien si ningún proyecto va a tener eco en la Cámara baja o alta de la Nación, sino somos capaces de sobreponernos a la cuestión partidaria e institucional que es de interés de todos los chaqueños”.

“Los legisladores nacionales se están peleando y sacando los ojos y la gente preocupada, porque la plata no le alcanza, no hay obras, no hay viviendas y el hacinamiento en las familias, eso lo vemos en todo el territorio”, alerta con firmeza.









Distancias con los popes

Panzardi toma distancias con los capos pejotistas. “No tengo diálogo con Domingo Peppo desde 2019, desde cuando dejó de ser gobernador no hablo ni vuelvo hablar con él, ni con Gustavo Martínez que armó su partido y compitió como todos sabemos”, aclara sobre el distanciamiento con los otrora conductores del PJ chaqueño.

La jefa comunal de Laguna Blanca, en su diálogo con Chaco On Line, también muestra las razones de su desapego de la intendenta portuaria y hoy referente de Primero Chaco. “Magda me llamó para ir a una conferencia de prensa para ir a quejarnos y a decir que la plata no nos alcanzaba, entonces le dije que iba a participar de esa conferencia de prensa y en ese momento hacía mucho frío, dentro de los días de la ola polar y le dije que yo iba a seguir trabajando junto a mi comunidad, ya que la plata no le alcanza, yo no dilapido los recursos. Hacemos todos lo posible por concretar obras y hacer obras comunitarias, pagar los sueldos en tiempo y forma. No puedo ir a plantarme ahí al lado de alguien que quizás tiene otra realidad, que sabrá como se administra, no comulgo con esa visión, yo creo que los intendentes somos los que más tenemos que estar junto a la gente y priorizar los recursos”, lo dice en forma de premisa.

Mónica Carolina Báez Vargas