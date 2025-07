"Los despidos de los trabajadores son injustos", plantean desde ATE

ATE Chaco participa junto a otras organizaciones sindicales de la protesta por los fallos sobre despidos a trabajadores estatales frente al Superior Tribunal de Justicia.

Yanina Gómez, secretaria del Interior de ATE Chaco, dialoga con Chaco On Line acerca de la participación en el reclamo. “Hoy desde ATE estuvimos en la movida del Superior Tribunal de Justicia denunciando esta situación que nos deja en vulnerabilidad, de que la Justicia sigue jugando a favor de la patronal y que la injusticia están sufriendo los trabajadores que está avalada por todos los jueces que vienen fallando en contra de los trabajadores y no aplican la ley , que siempre desde los sindicatos trabajamos para que se respete la ley y si tenemos juzgados que no respetan lo mínimo que es la Constitución y es muy difícil contra esta Justicia que está avalada por los jueces y los diferentes Ejecutivos de las localidades hacen abuso de autoridad y tienen complicidad con la Justicia, entonces es importante como sociedad lleguemos a demandar a la Justicia para que cumpla con su rol que es hacer cumplir la ley, porque ahora están en consonancia con la Justicia Nacional. Las leyes no se están cumpliendo y esto le permite a las autoridades avasallar todo tipo de derechos”, remarca.

Fallos judiciales

“Particularmente, los despidos son injustos en contra de los trabajadores y en el interior los intendentes hacen lo que quieren con los trabajadores y los manda a que lo resuelva la Justicia. La ciudadanía sabe quienes son los jueces y las posturas, por ahí se juzga la figura más visible políticamente, pero los jueces pasan desapercibidos pero sus fallos hacen mucho daño, son tremendos hay trabajadores que desde hace 5 años están peleando por sus pases a planta, no puede ser que no te digan si sos o no trabajador, el daño que te genera la falta de resolución en caso de violencia laboral en el interior y la Justicia no resuelve y siguen conviviendo con la persona que es violenta en el trabajo por falta de decisiones de la Justicia, de los jueces”, se queja la dirigente estatal.

Chaco On Line dialoga con Yanina Gómez, secretaria de Interior de ATE Chaco, quien brinda un panorama de la situación laboral de empleados estatales del interior de la provincia del Chaco. La referente de ATE en el interior del Chaco señala que “todo el Chaco viene con despidos en este achicamiento. En lo que va de la semana ya van 600 despidos, entre una semana y otra”.









Gómez describe la situación laboral de los trabajadores municipales en el interior chaqueño. “En los municipios del interior están complicados por el atraso de los salarios, y están cortados algunos programas como el Programa PAP Chaco “.







En relación a los lugares del interior del Chaco donde los municipales tienen problemas para el cobro de sus haberes, la dirigente de ATE precisa a Chaco On Line las controvertidas comunas. “Las localidades que atraviesan esta problemática son en la Isla del Cerrito, Colonia Benítez y en otros lugares. Los intendentes manifiestan que con los recortes en la coparticipación se van a complicar más en los municipios”, apunta.

Ante este cuadro de situación, Gómez en representación de ATE expresa preocupación: “el tema es que no tenemos información precisa sobre los fondos de la coparticipación, siempre se ha publicado en la página de Hacienda y desde que este gobierno asumió no publican más, entonces es complicado ver cómo va a venir el panorama en los municipios para los trabajadores, que venían haciendo sus mesas salariales y ahora vemos forzados a no manejar esa información”.

Organización de ATE

Debido a los despidos y persecución laboral que denuncian delegados de ATE Chaco se llevan líneas de acción “para sostener el trabajo y cuidar el salario”, afirman desde la Asociación de Trabajadores del Estado. “Nosotros desde ATE estamos en estado de alerta y fomentando la movilización para ir reaccionando a medida de que los sectores van disparando. Lamentablemente distintos sectores están disparando y debemos estar constantemente reaccionando. Desde ATE no podemos tener una proyección, para poder dignificar los salarios en todos los municipios. Ahora nos vemos en el alerta, de estar cuidando; veníamos discutiendo una mejora salarial y nos encontramos con la situación de sostener el trabajo y salario”, lamenta la dirigente de ATE.

Deterioro de salud en los trabajadores

A la pérdida del poder adquisitivo se le suma el problema de salud a los empleados estatales. “Todo trabajador que está con deterioro salarial, ya los trabajadores municipales le venía afectando la salud. Hoy sigue siendo un golpe muy duro, el de poder bancar esos costos”, lamenta Yanina Gómez, secretaria de Interior de ATE.



Con respecto a la decisión de las autoridades del InSSSeP, de eliminar ciertos medicamentos del Vademécum y quedando a la venta libre, la dirigente de ATE Chaco describe la preopcupante situación de los trabajadores municipales del interior. “Los medicamentos que pusieron como venta libre son una dificultad para los compañeros del interior. Los municipales son los estatales que tienen los sueldos más indigentes y a la vez la distancia de capital a la hora de una enfermedad significa un traslado, un gasto mayor y los medicamentos no tienen cobertura, solo hay una determinada red de farmacias que el InSSSeP puede cubrir y que no están en el interior y los municipales son los más perjudicados. Y no solo cada vez que se enferma tiene que viajar y gastar en trasporte, sino que significa que uno siempre dependa de los capitales para hacer uso de ese derecho y trabajador del interior termina siendo más vulnerable”, expone.

