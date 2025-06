Dia del periodista, con salarios de indigencia

Desde el Sindicato de los Trabajadores de Prensa de la Provincia del Chaco ponen sobre la mesa la situación que atraviesan los trabajadores del sector de los medios de comunicación no sólo del Chaco, sino de todo el país, a la que califican de “cada vez más angustiante, no sólo por los paupérrimos salarios”, exponen a través de un documento ante la conmemoración de un nuevo Día del Periodista, que se conmemora todos los 7 de junio.

Plantean desde la entidad sindical que “este año a la grave situación laboral debemos sumar los despidos de cientos de trabajadores de los medios públicos a los que se agregan retiros voluntarios ‘involuntarios’, el cierre de pequeñas empresas y una particular persecución por la forma de pensar. Lo más grave es que nada ha cambiado en la última década, sobre todo la enorme precarización laboral en medios de comunicación audiovisual”.



“En cuanto a los medios escritos, entre ellos La Voz del Chaco y Norte, vienen incumpliendo de manera flagrante con el pago de las escalas salariales del sector que son una prueba fehaciente del empobrecimiento del sector empujado a la indigencia. No sólo incumplen de manera sistemática con el pago en tiempo y forma de los salarios, sino que acumulan deudas previsionales que perjudican directamente la remuneración de la futura jubilación del trabajador”, denuncia el Sindicato de Prensa.

Señalan desde el sindicato que “ante semejante irregularidad hemos presentado las denuncias correspondientes y el pedido de inspección e intimación ante la Dirección de Trabajo del Chaco, pero hasta el momento no obtuvimos respuesta alguna”.



“El organismo laboral chaqueño que debe velar por el cumplimiento de las normas establecidas en nuestros Convenios Colectivos y estatutos profesionales no está cumpliendo con el rol de policía de trabajo asignada por ley”, alertan en el gremio de Prensa.

“En los trabajadores y trabajadoras de prensa crece la preocupación porque más allá de la seria falencia del organismo más grave sería si se tratara de una decisión política para encubrir a empresarios periodísticos que cada vez precarizan más las normas convencionales y sus contratos laborales”, advierten en el Sindicato de Prensa.



“Para que se entienda por qué hablamos de indigencia en la prensa chaqueña exponemos a modo de ejemplo algunos de los salarios que pagan las empresas periodísticas del sector privado. Al mes de mayo de 2025 el básico para la categoría de aspirante (la más baja del escalafón) fue de 372.000 pesos, la que le sigue en segundo lugar es la de reportero que percibe sin descuentos de ley 400.000 pesos, un redactor cobra 570.000 pesos y un jefe de sección solamente 634.000 pesos”, detalla el panorama salarial de los trabajadores de prensa.

En ese sentido, expone que “en ninguno de los casos tan siquiera alcanza para cubrir la canasta básica total de alimentos que para una familia de 4 integrantes en abril la línea para no caer en la pobreza se estableció en 1.110.063 pesos. Mientras que el mínimo para el trabajador que se inicia en la profesión se ubica directamente en la indigencia, ya que la canasta básica alimentaria establecida por el Indec es de 502.291 pesos. Así de simple y así de cierto”, subrayan.



“Mientras todo esto ocurre en las empresas desde el Estado provincial se distribuyen fondos varias veces millonarios en concepto de publicidad oficial que van a parar a los ingresos de un puñado de empresas periodísticas del sector. Lo peor de todo es que eso no se destina a ayudar y/o mejorar la situación de cuasi esclavitud en que se desempeña la labor periodística en el Chaco”, vuelven a poner sobre la mesa la alarmante situación salarial de los trabajadores de prensa.



En consecuencia, se dirigen “a las autoridades en general y a los dueños de las empresas periodísticas en particular, que no queremos tantos saludos grandilocuentes y exigimos no solamente salarios dignos, condiciones de trabajo adecuadas y aportes y contribuciones como marcan las leyes aún vigentes”.