Trabajadores del club Sarmiento paran por más de dos meses de atrasos salariales

Son 14 los trabajadores que están en conflicto, quienes plantean además el atraso en los aportes a la obra social. El reclamo de los trabajadores cuenta con el respaldo de directivos de UTEDyC.





Durante la noche de este miércoles, los trabajadores expresan disconformidad con los atrasos salariales.

Chaco On Line toma contacto con la dirigencia sindical que acompaña el reclamo de los trabajadores del club Sarmiento. En ese contexto, Hugo Fleitas, secretario general de UTEDyC Chaco, califica como “complicada la situación”, al referirse al conflicto. Señala que ningún integrante de la Comisión Directiva se ha acercado a conversar con los trabajadores ni con los dirigentes sindicales. “No hay conversaciones con ninguno de los integrantes de la Comisión Directiva, presidente, tesorero, secretario, nadie, entonces estamos llevando una medida de fuerza más dura, así que vamos a tomar una decisión esta noche, a ver como seguimos los pasos en la semana porque hoy ya se cumple una semana de paro por parte de los trabajadores”, consigna.

Dice que “de parte de los trabajadores, las puertas están abiertas al diálogo y los trabajadores quieren trabajar”. Pero no encuentran respuestas por parte de la Comisión Directiva de la entidad decana. “No bajan para solucionar el problema de los trabajadores, de la situación de los trabajadores que están atravesando hoy y es difícil hoy cuando un hijo te pide un plato de comida o cuando tienen la obra social suspendida, no tienen medicamentos, así que estamos complicadísimos, todo muy feo, la situación del club”, se lamenta el dirigente gremial.

El referente de UTEDyC precisa que son 14 los trabajadores que están con atrasos salariales y, a partir de ello con medidas de fuerza. “Son 14 familias que están sin cobrar un centavo hace meses, y algunos trabajadores que aceptaron un porcentaje, algunos un 30 por ciento cobraron, otros no, y la obra social suspendida, o sea no tenés para comer, no tenés para pagar tus cuentas, no tenés cobertura médica, no tenés farmacia, no pagan cuota sindical, estamos complicadísimos, estamos peor que antes”, enfatiza.

Asistencia desde Utedyc

Los atrasos salariales tienen ya dos meses y el conflicto tiende a agravarse. “No podemos ayudar mucho, hasta el club pidió al sindicato un préstamo para pagar los sueldos, un mamarracho”, admite el dirigente de UTEDyC.



“A veces pasa el presidente del club Mauricio González y nos saluda, pero no hay ninguna posibilidad de arreglo ni de nada, así que estamos complicados”, dice sobre el actual estado del conflicto salarial.