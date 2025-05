La tasa de mortalidad infantil en la provincia pasó de 9,5 en 2023 a 11,5 en 2024, un salto alarmante de dos puntos. “Hubo un claro aumento en la mortalidad infantil”, sentencia el candidato del FChMM.

Jorge Capitanich, candidato a diputado provincial por la Lista 652 del frente Chaco Merece Más, denuncia “el crítico estado del sistema de Salud chaqueño, con especial énfasis en el deterioro del hospital Perrando y la creciente mortalidad infantil”.

Al acusar al gobierno provincial, el ex gobernador del Chaco alerta: “Estamos ante un verdadero colapso sanitario. Según datos oficiales aún no presentados ante el Ministerio de Salud de la Nación, la tasa de mortalidad infantil en el Chaco pasa de 9,5 en 2023 a 11,5 en 2024, un salto de dos puntos alarmante, en la mortalidad infantil”, sentencia Capitanich, quien también advierte que la mortalidad materna continúa en niveles elevados (10 puntos en el 2024). “Esto indica que el aborto no era la principal causa de muerte en este grupo, lo que invalida uno de los argumentos centrales de su legalización”, sostiene.

A su vez, los datos provinciales revelan también una reducción drástica en nacimientos: 16.769 nacidos vivos en 2023 frente a sólo 14.035 en 2024. “Esto refleja no solo un sistema de salud colapsado, sino una profunda crisis social y económica que desincentiva la natalidad”, afirma el postulante a una banca en la Legislatura chaqueña.

“Cada vez menos profesionales y salarios por el piso”

Capitanich también juzga severamente la gestión de recursos humanos en Salud: “Nosotros incorporamos 628 profesionales entre diciembre de 2019 y mayo de 2021. Ellos apenas sumaron 424 en el mismo periodo. Es un 33% menos”, apunta.



En cuanto a los salarios, denuncia que los incrementos otorgados al personal de Salud apenas alcanzan los 15.000 pesos en promedio. “Hoy están usando enfermeros para tareas médicas. Es una consecuencia directa de políticas ineficaces”, subraya .

El ex mandatario hace notar además que “programas esenciales como el Plan Medicar fueron desfinanciados y que los centros de salud sólo se sostienen con lo mínimo del plan Remediar y esporádicos aportes provinciales. “No hay Salbutamol, en plena temporada de enfermedades respiratorias. Desde abril no se compra más leche para el programa maternoinfantil. La desnutrición grave aumentó un 20% en menores de un año”, menciona.

También denuncia el desmantelamiento del laboratorio estatal: “Laboratorios Chaqueños abandonó la producción pública de medicamentos. No llegan más reactivos desde Nación para VIH o tuberculosis, ni insumos para neonatología y pediatría”, señalaó. En cuanto al sistema de emergencias, Capitanich manifiesta que “una de cada tres ambulancias lleva médico solo si el caso es grave, lo que significa que hay un 66% de probabilidades de que una persona sea mal atendida o incluso muera”.



La crítica situación también alcanza al sistema de turnos médicos: “Es inhumano, hay demoras de hasta tres meses para una especialidad. Faltan pediatras, neonatólogos y terapistas. Y derivan el 80% de las cirugías coronarias a Corrientes. Esto es mortal”, considera.

El Perrando

Sobre el hospital Perrando, Capitanich es terminante: “El hospital modular preparado para la pandemia por Covid-19 tenía 72 camas de terapia. Hoy lo usan como ropería y para fraccionar alcohol. Es una vergüenza”.

También describe el estacionamiento como “caótico” y denuncia la paralización de la obra del laboratorio del nosocomio.



Finalmente, advierte que la falta de infraestructura se extiende al interior provincial: “El lunes, el hospital Félix Pértile de General San Martín tuvo que atender cirugías gineco-obstétricas por derivaciones de otros centros colapsados”, ejemplifica. Capitanich concluye reclamando una respuesta inmediata y un plan de emergencia sanitaria. “No se puede seguir mirando para otro lado. La salud de los chaqueños está en juego”, finaliza.