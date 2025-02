"No sorprende la politiquería de intendentes y legisladores ligados al kirchnerismo", manifiesta Lazzarini

El titular del bloque de Juntos por el Cambio, Sebastián “Colo” Lazzarini responde al comunicado emitido por algunos intendentes del PJ, reunidos días atrás, en Hermoso Campo, advirtiendo: "Se han reunido sólo personajes políticos, sin un estudio técnico, con poca memoria y sin profesionales que respalden sus pedidos".

Más adelante, señala que “estamos en presencia de una puesta en escena, solo buscan forzar mediáticamente al Gobernador Zdero a declarar una emergencia, en complicidad con diputados provinciales que ya aprobaron una prórroga de emergencia hace pocos meses y pretenden que sigamos de emergencias en emergencias".

"Por el contrario, a lo que estaban acostumbrados, tenemos un gobernador que se ocupa de las demandas para cambiar la realidad de los chaqueños. Reclaman la asistencia a las empresas del Estado, como Sameep y el APA, que durante 16 años desfinanciaron y endeudaron, hasta el punto de quitarles toda capacidad operativa", plantea.

"Pero no me sorprende, los dirigentes justicialistas, en su mayoría intendentes y diputados coquistas-kirchneristas, antes de plantear cualquier plan de acción, primero deben recapacitar porque cuando tenían a sus amigos en el poder no reclamaron la terminación de los acueductos, columna vertebral de los problemas, siendo que ellos eran participantes en primera plana de las inauguraciones y de las re re inauguraciones", insiste.

"Humildemente los insto a estos dirigentes políticos a debatir sobre los siguientes tópicos para explicarles a los chaqueños:

- ¿Por qué quebraron al Estado, dejando deudas multimillonarias que la actual gestión está afrontando?

• ¿Por qué destruyeron la capacidad operativa de empresas como Secheep y Sameep? por citar alguna de ellas.

• ¿Por qué no terminaron el Segundo Acueducto a pesar de haberlo ‘inaugurado” varias veces y haber recibido los fondos para su finalización en reiteradas oportunidades?, expone el interrogante.

• ¿Por qué permitieron que a través del IAFEP se esfumaran más de $53.000 millones, en solo 4 años, que debían destinarse a la familia agropecuaria chaqueña.?

"Creo, que mucho antes de hablar de ‘supuestas’ soluciones primero hay que ser sinceros y tener mucha memoria”, concluye Lazzarini.