El diputado de Juntos por el Cambio, Iván Gyoker, hace referencia a las expresiones del legislador provincial Santiago Pérez Pons: "Piensan infantilmente que la política es un River-Boca. Hay personas que necesitan y hacen uso de las obras ¿A quién le importa quién presentó la carpeta? No pueden señalar dónde queda Cote Lai en un mapa y hacen estas chiquilinadas", relata el representante liberal en la Legislatura chaqueña.

El diputado del bloque opositor, Santiago Pérez Pons, manifiesta su disgusto recientemente en redes sociales por una nota que celebraba la finalización de la obra de la ruta 13 por la gestión de Leandro Zdero, asimismo reclama que el proyecto de la misma había sido iniciado por Capitanich.

"Se cansaron de hacer circo, anunciar e iniciar obras que abandonaban. No solamente dejaban las obras vacías por su ineptitud y corrupción, sino que abandonaban a la gente. Alardeaban con miles de inauguraciones e inicios de obras que no existen. Entonces, o son unos mentirosos o no tienen ni idea de lo que pasaba en la provincia cuando gobernaban", apunta.

"Y no solo nadie los puede ver porque no tenían idea de qué pasaba en la provincia cuando gobernaban, por lo mezquinos y chiquitos que son hoy como opositores sino por las vinculaciones con corruptos, procesados y presos por robarle a los chaqueños", finaliza.