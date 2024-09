El grupo emblema del chamamé anuncia una nueva fecha en la capital chaqueña el sábado 21 de septiembre, a las 21 horas en el complejo cultural Guido Miranda (Colón 164) para mostrar su nuevo álbum, “Viva el Chamamé”. Las últimas entradas están a la venta en passline.com y en boletería del teatro.

Los de Imaguaré viven un presente inmejorable. Además de su presentación en el teatro Opera (Buenos Aires) y su invitación al programa “La peña del Morfi”, el grupo no para de agotar entradas en cada una de sus presentaciones. No es la excepción la presentación del 10 de agosto en Resistencia, en donde ante un complejo cultural Guido Miranda colmado, cantan las nuevas canciones que forman parte de su último material “Viva el chamamé”. Motivados por este recibimiento y a pedido del público los íconos del chamamé anuncian una nueva fecha el 21 de septiembre, también en el complejo cultural Guido Miranda (Colón 164, Resistencia).

Con una gran fiesta chamamecera de canto, danza y poesía, se vivirá una hermosa velada que incluirán las 12 canciones del nuevo disco, como así también los grandes éxitos de Los de Imaguaré.

El año 2.023 y parte del 2.024, tiene a Los de Imaguaré, encabezado por Julio y Nicolás Cáceres, abocados a la grabación del nuevo material discográfico, en los estudios de Tierra Soñada, en la capital misionera, donde se presenta el disco en la primera fecha del Tour que continúa por Mercedes, en la Peña 192° Aniversario de la ciudad.

“Viva el chamamé”, el nuevo material discográfico, remite a la historia de Los de Imaguaré, que trasciende fronteras. El disco reúne 12 canciones, con nuevas versiones y contó con la participación de: Julio Cáceres (voz y dirección general), Nicolás Cáceres (voz y producción arľísľica), Federico Cáceres (recitado), Fabio Acevedo (guitarra), Sergio Carballo (guitarra), Juan Manuel Velazquez (acordeón), Paľricio Hermosilla (bajo y dirección musical) y Juan Carlos Mora (piano). Músicos invitados: Juan “Pico” Núñez (bandoneón), Marcos Núñez (guitarra), ambos integrantes de “Los Núñez” y Diego Velazquez (bajo).

“Volvimos a grabar una canción que hicimos hace mucho tiempo, con el ‘Gringuito’ (Joaquín Sheridan) cuando todavía estaba en el grupo; y ahora, felizmente, esa canción, se convierte en ‘leitmotiv’ de la próxima Fiesta Nacional del Chamamé, que se va a llamar 'Avío del Alma' y nosotros estamos entregando esta nueva versión. Creo que es una coincidencia feliz, que no la buscamos nosotros, pero así se dio. Tenemos también otros temas que tienen que ver con distintas épocas de Los de Imaguaré, canciones que escribí y otras que recojo de algunos amigos como ‘La gloria que falta’ de Roberto Romani, un poeta entrerriano. Además, de grabar una canción muy especial para mí, como ‘Cielo de Mantilla’, porque después de muchos años, volví a mi lugar de nacimiento, en el departamento de San Roque - Mantilla. En ocasión a eso, me comuniqué con su autora, la señora Teresa Parodi, nos comprometimos y ella nos acompañó en un recital que hicimos en el teatro Opera. Allí quedó la posibilidad de trabajar ese tema, para entregarlo en una versión nuestra de Los de Imaguaré. Todas esas coincidencias felices, se fueron dando para este nuevo disco que se llama ‘Viva el Chamamé’ como uno de los temas que compuse y que está también como propuesta, dentro del mismo”, Julio Cáceres, fundador de la banda, sobre el nuevo disco.







