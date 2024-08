La secretaria general de ATE Chaco, Dafne Zamudio, rechaza los proyectos de Ley 2.342 de "Elección de Obra Social/Prepagas para agentes de la administración Pública Provincial" y el 2.343, de "Modificación del Fondo de Alta Complejidad del Insssep", presentados por legisladores del oficialismo provincial, que busca que los trabajadores estatales puedan elegir la obra social a la que quieran afiliarse, desfinanciando así el Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (Insssep).

Los secretarios generales de las seccionales de ATE de Castelli, Sáenz Peña y el Sudoeste ven con preocupación esta iniciativa que perjudica fuertemente a los afiliados al Insssep de las localidades.



“Es otra embestida del gobierno provincial contra la obra social de los trabajadores y trabajadoras estatales. No podemos olvidar que quien gobierna la provincia, hace tiempo intenta desprestigiar el rol del Insssep. Han intentado traspasar el sistema previsional a la ANSES, algo que está prohibido en la Constitución Provincial y desde que asumieron sólo generaron más restricciones para los afiliados. Esta gestión no transparenta la situación financiera del Insssep, impide el acceso pleno a la salud de los aportantes y ahora quiere desfinanciarla a través de un proyecto de ley que no respeta otras normativas que garantizan la seguridad social”, indica.





El primer proyecto establece la “libre elección” de las obras sociales prepagas para los agentes de la administración pública provincial, municipal y al personal en relación de dependencia de la empresa ECOM Chaco S.A. y modifica la conformación del Fondo de Jubilaciones, Retiros y Pensiones del Instituto.



El segundo proyecto incrementa en un 2% el aporte personal y la contribución patronal al Fondo de Alta Complejidad regulado por la Ley 800-H que tiene como función cubrir los tratamientos oncológicos, enfermedades raras, gastos en caso de traslados y derivaciones.





“Hay que destacar la falta de conocimiento que tienen los legisladores firmantes del proyecto de la situación del Insssep y de los trabajadores estatales. En un contexto en el que el Estado nacional debe más de 1.500 millones de pesos a la obra social y los salarios de los afiliados están en crisis, el oficialismo pretende que se pueda elegir por otra prepaga u obra social que cuesta el doble y que son empresas privadas que no tienen el carácter solidario del Insssep”, manifiesta Zamudio.

Por otro lado, la secretaria general de ATE Chaco advierte que en los proyectos presentados no se promueve ninguna libertad de elegir para los trabajadores debido a que sus salarios hoy no permitirían que puedan elegir otra obra social que brinda la cobertura que da el Insssep. Así, recuerda que el sindicato ya ha realizado innumerables pedidos de convocatorias a paritarias para tratar, entre otros temas, el salario, las condiciones laborales y el estado del Insssep, solicitudes que no tuvieron respuesta por parte del gobernador, Leandro Zdero.



“Con estas iniciativas legislativas se visibilizan las acciones de esta gestión de Gobierno de cercenar derechos de afiliados que hace muchos años aportan a la caja jubilatoria del Insssep y reciben atención médica a través de la obra social que pretenden desfinanciar. Es otra muestra también de lo alineados que están Leandro Zdero, sus funcionarios y legisladores, a las políticas de ajuste y eliminación de la intervención del Estado implementadas por el presidente Javier Milei”, finaliza Dafne Zamudio.



Por último, la secretaria general precisa que el martes 20 de agosto, a las 9, habrá una jornada de debate de los proyectos en salón Auditorio "Nilda Telma Farré de Vaernet", ubicado en Roque Sáenz Peña 167, primer piso, Resistencia.