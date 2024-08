Para Federación Sitech, es una "hipocresía" la "esencialidad de la educación"

Federación Sitech repudia la media sanción en Cámara de Diputados de la Nación de la declaración de servicio esencial a la educación. Considera a esta que “es ‘de suma hipocresía ante la comunidad educativa intentando confundir a todo el pueblo al dar a entender que el carácter de esencial” equivalente a darle suma importancia a la educación, cuando en realidad nada está más lejos de la realidad’”.

“Declarar esencial la educación para estos diputados no es subir el presupuesto educativo; no es dignificar el salario docente, que vale decir es una de los más bajos del país con trabajadores bajo la línea de la pobreza e incluso la indigencia; no es mejorar la calidad educativa; no es invertir en mejoras edilicias; claramente para estos diputados declarar esencial la educación es quitar el derecho a huelga y por lo tanto aniquilar a la protesta”, afirma Federación Sitech.

“No satisfechos con la decisión del Gobierno nacional de Milei de quitar un 15% al sueldo ya raquítico de los docentes (incentivo y conectividad), ahora se abocaron con la complicidad de los diputados de la Libertad Avanza; PRO; UCR; Coalición Cívica y una mayoría de la Coalición Federal, fulminaron el derecho a huelga, por lo que la docencia de toda la República Argentina los señalará como destructores de la escuela pública y exterminadores de derechos, como lo vienen haciendo con la flexibilización laboral bajo el pretexto de mejorar la economía. Aquí no hay lugar para los grises, la fórmula está milimétricamente estudiada el ajuste sólo es posible con quita de derechos y represión”, dispara el sindicato docente.

“Ante la situación descripta Federación Sitech se compromete a construir un frente amplio nacional para impulsar una medida de fuerza el día del tratamiento en el Congreso de la Nación y su correlato en la provincia con movilización, entendiendo que no alcanza solamente no asistir a la escuela, sino que es estrictamente necesario expresar esta disconformidad con presencia en las calles en cuanto a que está en juego la herramienta de lucha que tenemos los trabajadores”, anticipa el gremio de la educación.